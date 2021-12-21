Липчане выплатили более 15 млн рублей задолженности по капремонту до суда

С должниками весьма эффективно работает специальный отдел Фонда капитального ремонта Липецкой области. Все ситуации рассматриваются индивидуально, в ФКР всегда готовы пойти навстречу и предоставить рассрочку погашения задолженности по взносам.

Фонд капитального ремонта Липецкой области продолжается вести активную разъяснительную работу с гражданами, у которых возникла задолженность по оплате взносов. Взыскание задолженности ведется поэтапно, на каждом этапе Фонд максимально старается информировать каждого должника о необходимости и разумности погашения задолженности в досудебном порядке и о последствиях накопления долгов, ведь чем дольше не уплачивается долг, тем выше расходы, связанные с его погашением. А если дело о задолженности доходит до суда, то расходы должника могут даже превысить саму исковую сумму по взносам в Фонд капитального ремонта.

- Платежная дисциплина в части взносов по капитальному ремонту в Липецкой области остается стабильно высокой. За 2021 год собираемость взносов достигла 98,5%. Такие результаты возможны только при постоянном контакте с собственниками помещений во многоквартирных домах. Сотрудники Фонда капитального ремонта Липецкой области всегда готовы проконсультировать жителей региона, у которых образовалась задолженность. Липчане своевременно не вносят взносы по разным причинам, и мы всегда готовы решить проблему с долгом мирно, в досудебном порядке, - сообщила начальник отдела по учету взносов собственников и работе с дебиторской задолженностью Фонда капитального ремонта Липецкой области Елена Курдюкова. - На официальном сайте Фонда капитального ремонта Липецкой области разработан специальный сервис для оформления рассрочки платежа, которым воспользовались уже более 150 жителей региона.

С начала 2021 года в досудебном порядке погашена задолженность на более чем 15 млн рублей. Каждому собственнику приходят уведомления о том, что за ним есть долг, при его, конечно, наличии. Эта информация будет размещена на квитанции от Фонда капитального ремонта Липецкой области. Со злостными неплательщиками ведется активная работа для решения вопроса в досудебном порядке. В каждую ситуацию в Фонде капитального ремонта вникают персонально. Потому часто одобряют рассрочку погашения задолженности. Если финансовая ситуация у собственника помещения тяжелая, то он может воспользоваться механизмом рассрочки по оплате задолженности и текущих начислений. Она может быть предоставлена на период до одного года, при этом пени в это время не начисляются.

- Для заключения соглашения по рассрочке необходимо зайти на сайт Фонда капитального ремонта и заполнить вкладку «Рассрочка платежа». Все необходимые документы — паспорт и документ в подтверждение права собственности на помещение. График и объемы платежей с каждым должником обговариваются индивидуально. После согласования и подписания гражданин получает документы на электронную почту. Это очень удобно, так как оформляется дистанционно и нет необходимости приходить в ФКР или МФЦ,- рассказала ведущий специалист по работе с дебиторской задолженностью Фонда капитального ремонта Липецкой области Татьяна Чалых.

Татьяна Чалых обратила внимание, что доводить дело до суда крайне невыгодно для должника. Помимо самой суммы долга на него ложится бремя судебных и исполнительских издержек. Но подача в суд — это крайняя мера, которая применяется только после неоднократных предупреждений. В отношении граждан, которые не реагируют на уведомления, подано в суд на 5,6 тысяч лицевых счетов на общую сумму 56,3 млн рублей, из них 39,5 млн рублей взыскано, остальные находятся в процессе взыскания в судах и исполнительных органах.

Благодаря активной информационно-разъяснительной работе с гражданами, а также выстроенной работе по взысканию задолженности ФКР Липецкой области удерживает высокий уровень собираемости взносов. Так, собираемость за ноябрь 2021 года составила 103,24%. Показатель выше 100% достигается за счет оплаты задолженности за прошлые периоды.

Важно, что уровень собираемости взносов напрямую влияет на темпы реализации программы капитального ремонта. Кстати, в ряде регионов Российской Федерации процент собираемости является одним из критериев при определении срока капитального ремонта. В Липецкой области внедрение такой практики активно обсуждается.