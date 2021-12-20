сегодня, 16:34
Липецкая «звёздочка» фигурного катания взяла медаль на престижном турнире
Для этого Алисе Юровой пришлось установить личный рекорд.
Воспитанники липецкого фигурного катания не часто радуют нас медалями, но новая «звёздочка» этого вида спорта 11-летняя Алиса Юрова сумела отличиться на престижных «Мордовских узорах» в Саранске.
Ученица МАУ СШ №11 и тренера Цветаны Савинковой завоевала «бронзу» среди девушек, выступавших по программе первого разряда.
После короткой программы Алиса получила от судей оценку в 64,81 балла, расположившись на третьей строчке. В произвольной программе Юрова показала второё результат – 111,39 , но по сумме выступлений не сумела обогнать двух соперниц.
Победительницей стала Екатерина Кольцова из Костромы – 184,21 в сумме, второй финишировала Юлиана Черенёва из Ижевска – 179,61.
Общая сумма Алисы Юровой – 176,20 баллов стала личным рекордом для нашей спортсменки. В этом году Алина выиграла Всероссийские соревнования в Удмуртии (результат – 150,56), и выступила на двух турнирах в столице. В липецкой спортивной школе она сейчас читается одной из самых перспективных воспитанниц.
В Саранске выступили и 13-летняя липчанка Елена Черникова среди юниорок по программе кандидатов в мастера спорта. Её результат – 16-е место среди 35-ти участниц с суммой 130,16.
На фото организаторов соревнований Алиса на 3-й ступени пьедестала почёта.
Вадя
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