Новые случаи COVOD-19 выявили почти во всех районах Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрировали 81 546 случаев новой коронавирусной инфекции, 74 480 человек выздоровели, в том числе 134 человека за последние сутки, 2 672 человека умерли, в том числе 12 человек за последние сутки, 4 394 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 342 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 052 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 302 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 171 случай, на втором Елец — 22, на третьем Елецкий район — 19. В Добринском районе — 14, в Данковском районе — 13, в Чаплыгинском районе — 11, в Липецком районе — 10, в Грязинском, Лев-Толстовском и Усманском районах — по 6, в Добровском и Долгоруковском районах — по 5, в Тербунском районе — 4, в Краснинском, Лебедянском и Становлянском районах — по 3, в Хлевенском районе — один заболевший.



Новые случаи COVID-19 медики сегодня не обнаружили только в Воловском, Задонском и Измалковском районах