Общество

сегодня, 16:11

Новые случаи COVOD-19 выявили почти во всех районах Липецкой области

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#коронавирус
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Новые случаи COVOD-19 выявили почти во всех районах Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрировали 81 546 случаев новой коронавирусной инфекции, 74 480 человек выздоровели, в том числе 134 человека за последние сутки, 2 672 человека умерли, в том числе 12 человек за последние сутки, 4 394 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 342 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 052 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 302 случая инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 171 случай, на втором Елец — 22, на третьем Елецкий район — 19. В Добринском районе — 14, в Данковском районе — 13, в Чаплыгинском районе — 11, в Липецком районе — 10, в Грязинском, Лев-Толстовском и Усманском районах — по 6, в Добровском и Долгоруковском районах — по 5, в Тербунском районе — 4, в Краснинском, Лебедянском и Становлянском районах — по 3, в Хлевенском районе — один заболевший.

Новые случаи COVID-19 медики сегодня не обнаружили только в Воловском, Задонском и Измалковском районах
12 1712
#коронавирус
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Комментарии (12)

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Смотря что с чем сравнивать

14 минут назад
Mikl, твоя правда, попадают ворсинки от маски. А без маски попадает в лёгкие много чего - липецкая пыль, со всей той дрянью, которая содержится в воздухе промышленного города. Так что ворсинки от маски - это ещё не так страшно.
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Мы

15 минут назад
Ещё covOd 19 не болели
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Липчанин

23 минуты назад
За такие деньги он просто обязан появиться, у него просто нет шансов
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Михаи'л

26 минут назад
% как сказали в зомбоящике привито, но умирает каждый день 10-12 человек как и когда было привито 30%. Заболевают снова... Как так? Зачем все делали прививки и зачем всем дали коды?
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Mikl

сегодня, 17:25
Гинцбург может много говорить. а просто ношение маски на лице уже три года. при вдохе в организм человека, в легкие попадают микроскопичные ворсинки от материала маски и в легких образуется гнилая питательная среда для вирусов, для болезней легочно дыхательной системы и люди так и будут заболевать ведь в легких питательная месь для вирусов и болезней.
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жертвы медицинского террора

сегодня, 17:24
а сколько от остановленных плановых операций умерло в угоду ковидникам ?
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гость

сегодня, 17:06
лечить не умеют и не хотят
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Без кода

сегодня, 16:53
Но если эти ,, умные люди,, скажут что прививка не помогла, нужно ещё в ж. сделать. Что будет?
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Пора

сегодня, 16:45
Выдумывать новые запреты и штрафы.Так сказать,новогодние" подарочки" для народа.Чтобы жизнь медом не казалась.
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Житель

сегодня, 16:39
Может быть хватит уже,как то надоело все.
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