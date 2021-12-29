Доброе утро, Липецк!

А вот и среда, 29 декабря. Сегодня узнаем кулинарные хитрости для подачи новогоднего угощения, помогаем создать интересную карту по городу, ищем праздничное настроение в фотозонах и смотрим любимую комедию.

Погода







Транспорт



Чтобы не опоздать на нужный автобус — ловим его на интерактивной карте.



ЛипецкЯндекс.Карты





Удиви меня



Кулинарный блогер из Липецка Александр делится необычным вариантом классического новогоднего салата «Селедка под шубой». Кстати, автор показывает, как легко почистить рыбу от костей.







Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



День в нашей истории



29 декабря 1932 года в селе Малый Хомутец Добровского района родился будущий ударник труда Николай Лыткин. Трудовой путь начал в колхозе. В 1950 году окончил школу ФЗО в Липецке. В 1954 году, после демобилизации из армии, пришел на работу в трест «Жилстрой». В 1960 году был назначен бригадиром комплексной бригады монтажников.



Бригада участвовала в строительстве многих объектов в Липецке: кинотеатры «Заря» и «Спутник», Дом Союзов, инженерный корпус Главлипецкстроя, междугородная телефонная станция, крытый рынок рядом с площадью Победы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июля 1986 года за выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств, большой вклад в улучшение качества строительства жилых домов, культурно-бытовых объектов и проявленный трудовой героизм Николаю Лыткину было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».





Будь здоров



В среду, 29 декабря, в Липецке будут работать пять мобильных пунктов вакцинации. Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.









Гид по граффити



Участники молодежной творческой программы по креативному благоустройству городской среды «Дуга» (Дизайн – Урбанистика – Градостроительство – Архитектура) просят поделиться с проектом локациями липецких граффити.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DUGA (@duga.48)



Социальные выплаты



В Липецке сокращены сроки рассмотрения заявлений на социальные выплаты.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соцзащита Липецкая область (@usznlo)



В ожидании праздника



В городских библиотеках организованы выставки с книгами классиков и современных писателей, а также изданиями коллекций новогодних идей. Созданы уютные фотозоны: «У камина», «Когда приходит Новый год», «Праздник, обещающий чудо». Проводятся мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, часы поэзии, просмотры фильмов про Новый год и Рождество, вечера талантов «Новогоднее настроение». Библиотека семейного чтения до 7 января ждёт на конкурс «Мастерская Деда Мороза» новогодние рисунки и поделки. Победителей ждут подарки.



Память не знает выходных дней



Липчане могут принять участие в создании электронной Книги Памяти. Для ее создания архивное управление мэрии ведёт сбор данных. Для публикации необходимы фотографии, солдатские книжки, похоронные извещения, наградные документы участников войны. В архивном управлении документы отсканируют на профессиональном оборудовании и вернут владельцам. Однако архив может предложить размещение семейных реликвий в хранилищах с оптимальной температурой и влажностью, чтобы они не портились от времени. Кроме того в дальнейшем их используют в качестве иллюстраций к урокам мужества, которые регулярно проводятся для школьников и студентов. Принести памятные материалы можно по адресу ул. Советская, 5, кабинеты 6, 7, предварительно позвонив по телефону 23-97-05, 23-97-14.



Ваше мнение



Липчан просят ответить на



Новогоднее настроение



Если вечером 29 декабря у вас не запланирован набег на магазины и других приятных хлопот, предлагаем вместе посмотреть трогательную советскую комедию «Джентльмены удачи» (1971, 6+).





Снимали «Джентльменов удачи» всего три месяца, с февраля по апрель 1971 года. Тюрьму и побег — в Самарканде, дачу профессора археологии — в Серебряном Бору (это была дача одного из членов съемочной группы), а детский сад, театр и заброшенный дом, в котором прятались сбежавшие из тюрьмы герои, — в Москве. Чтобы подстраховаться, сценарий «Джентльменов удачи» отправили всем крупным милицейским чиновникам. Каждый из них посчитал своим долгом внести какие-нибудь изменения. Например, один из таких добровольных консультантов написал: «Текст сценария явно перенасыщен жаргоном преступников. Вызывает серьезное опасение, что фильм, снятый по этому сценарию, явится пропагандистом блатной терминологии, которая может быть поддержана молодежью». Пришлось сценаристам вкладывать в уста своих героев более невинные ругательства: сарделька, сосиска, редиска, петух гамбургский и даже Навуходоносор. Киноначальству было не до шуток — как можно разрешить к показу картину с таким количеством тюремной лексики. Но фильм в преддверии профессионального праздника, Дня Милиции, показали главе МВД Николаю Щелокову, который так хохотал, что заглушал реплики, доносившиеся с экрана.

Чтобы не опоздать на нужный автобус — ловим его на интерактивной карте.Кулинарный блогер из Липецка Александр делится необычным вариантом классического новогоднего салата «Селедка под шубой». Кстати, автор показывает, как легко почистить рыбу от костей.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.29 декабря 1932 года в селе Малый Хомутец Добровского района родился будущий ударник труда Николай Лыткин. Трудовой путь начал в колхозе. В 1950 году окончил школу ФЗО в Липецке. В 1954 году, после демобилизации из армии, пришел на работу в трест «Жилстрой». В 1960 году был назначен бригадиром комплексной бригады монтажников.Бригада участвовала в строительстве многих объектов в Липецке: кинотеатры «Заря» и «Спутник», Дом Союзов, инженерный корпус Главлипецкстроя, междугородная телефонная станция, крытый рынок рядом с площадью Победы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июля 1986 года за выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств, большой вклад в улучшение качества строительства жилых домов, культурно-бытовых объектов и проявленный трудовой героизм Николаю Лыткину было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».В среду, 29 декабря, в Липецке будут работать пять мобильных пунктов вакцинации. Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие граждане при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт), медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.Участники молодежной творческой программы по креативному благоустройству городской среды «Дуга» (Дизайн – Урбанистика – Градостроительство – Архитектура) просят поделиться с проектом локациями липецких граффити.В Липецке сокращены сроки рассмотрения заявлений на социальные выплаты.В городских библиотеках организованы выставки с книгами классиков и современных писателей, а также изданиями коллекций новогодних идей. Созданы уютные фотозоны: «У камина», «Когда приходит Новый год», «Праздник, обещающий чудо». Проводятся мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, часы поэзии, просмотры фильмов про Новый год и Рождество, вечера талантов «Новогоднее настроение». Библиотека семейного чтения до 7 января ждёт на конкурс «Мастерская Деда Мороза» новогодние рисунки и поделки. Победителей ждут подарки.Липчане могут принять участие в создании электронной Книги Памяти. Для ее создания архивное управление мэрии ведёт сбор данных. Для публикации необходимы фотографии, солдатские книжки, похоронные извещения, наградные документы участников войны. В архивном управлении документы отсканируют на профессиональном оборудовании и вернут владельцам. Однако архив может предложить размещение семейных реликвий в хранилищах с оптимальной температурой и влажностью, чтобы они не портились от времени. Кроме того в дальнейшем их используют в качестве иллюстраций к урокам мужества, которые регулярно проводятся для школьников и студентов. Принести памятные материалы можно по адресу ул. Советская, 5, кабинеты 6, 7, предварительно позвонив по телефону 23-97-05, 23-97-14.Липчан просят ответить на вопросы анонимной анкеты по теме «Оценка достаточности присутствия продукции региональных производителей в торговых предприятиях области». Результаты опроса формируются в обезличенном виде.Если вечером 29 декабря у вас не запланирован набег на магазины и других приятных хлопот, предлагаем вместе посмотреть трогательную советскую комедию «Джентльмены удачи» (1971, 6+).Снимали «Джентльменов удачи» всего три месяца, с февраля по апрель 1971 года. Тюрьму и побег — в Самарканде, дачу профессора археологии — в Серебряном Бору (это была дача одного из членов съемочной группы), а детский сад, театр и заброшенный дом, в котором прятались сбежавшие из тюрьмы герои, — в Москве. Чтобы подстраховаться, сценарий «Джентльменов удачи» отправили всем крупным милицейским чиновникам. Каждый из них посчитал своим долгом внести какие-нибудь изменения. Например, один из таких добровольных консультантов написал: «Текст сценария явно перенасыщен жаргоном преступников. Вызывает серьезное опасение, что фильм, снятый по этому сценарию, явится пропагандистом блатной терминологии, которая может быть поддержана молодежью». Пришлось сценаристам вкладывать в уста своих героев более невинные ругательства: сарделька, сосиска, редиска, петух гамбургский и даже Навуходоносор. Киноначальству было не до шуток — как можно разрешить к показу картину с таким количеством тюремной лексики. Но фильм в преддверии профессионального праздника, Дня Милиции, показали главе МВД Николаю Щелокову, который так хохотал, что заглушал реплики, доносившиеся с экрана.