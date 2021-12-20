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ЦБ РФ предлагает ограничить вклады для малоимущих суммой 100 тысяч рублей

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#малоимущие #вклады #ЦБ РФ

Центробанк России определился с предельным размером вкладов для малообеспеченных граждан.

ЦБ РФ предлагает ограничить размер специального депозита для малообеспеченных граждан 100 тысячами рублей, - передает РИА Новости.

Центробанк РФ предлагает начислять гражданам с низкими доходами проценты на остаток по карте "Мир" чуть ниже ключевой ставки, а снятие наличных и переводы до 15 тысяч рублей в месяц сделать бесплатными, - рассказал зампред регулятора Владимир Чистюхин.

В настоящее время ставка по текущим счетам, как правило, не превышает 2-3%, при этом часто при привязке к зарплатной карте она может составлять символические 0,01% или вовсе 0%.

"Начать я хочу с коробочного продукта для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, привязанному к карте "Мир". В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц", — отметил Чистюхин, выступая в Госдуме.

По его словам, продукт также подразумевает защиту суммы остатка от списания, но не уточнил ее размер.

Проблема списания денег со счетов граждан для погашения задолженности приобрела актуальность в этом году, когда россиянам стали приходить единовременные государственные выплаты. Президент Владимир Путин в сентябре поручил кабмину и ЦБ РФ к 1 февраля внести изменения в законы для защиты этих средств.

ЦБ РФ в конце ноября предложил создать специальный вклад для малообеспеченных людей, ставка по которому будет привязана к ключевой ставке или инфляции.

В самом регуляторе объясняли смысл появления таких вкладов желанием поддержать покупательскую способность семей по аналогии с зарубежными финансовыми продуктами regulated-deposit accounts. Особенность их в том, что ставка по данным депозитам выше рыночной, банки не могут их менять без согласования с регулятором, а проценты по ним имеют налоговые преференции.
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#малоимущие #вклады #ЦБ РФ

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