Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области резко похолодает

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#похолодание
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В Липецкой области резко похолодает

С 21 по 23 декабря Липецкая область окажется в тылу уходящего на восток циклона - ожидается резкое похолодание, которое связано с ультраполярным вторжением. 

Обвал холода произойдет во вторник в течение суток. Он связан с тем, что циклон будет смещаться на северо-восток, чем обусловит вторжение арктического воздуха. Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 декабря – 13 градусов мороза, что на 6 градусов ниже нормы, 22и 23 декабря – 17 градусов мороза, что на 9 градусов ниже нормы. 

В период с 21 по 25 декабря на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 12-16 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, местами гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -12 до -17 градусов, днем она составит от -10 до -15 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег, местами гололед. Температура воздуха ночью составит от -13 до -15 градусов, днем - от 11 до 13 градусов мороза.

День 21 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 31 градус мороза. 

4 1182
#похолодание
1

Комментарии (4)

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Липецкие коммунисты

32 минуты назад
Мы против!
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дед

44 минуты назад
Надеемся на теплотрассы,что они не подведут,не рванут в самый холод.Не будет слито 800 домов.с последующей заменой прокладки,по отчетам,буржуи за лето подремонтировали гнилые участки.
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dima

сегодня, 17:15
Из крайности в красность то снега нет то сильно холодно.
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чумачэчий житель этого города

сегодня, 17:13
Эта погода за какой год ?! У нас давным-давно не было таких морозов !!
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