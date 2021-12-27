сегодня, 07:00
Доброе утро, Липецк!
На календаре понедельник, 27 декабря. За пять дней до главной ночи года участвуем в интересном опросе, определяем судьбу «ЛиСы», оцениваем работу чиновников, дарим и принимаем подарки.
Транспорт
Если вы вносили деньги на баланс транспортной карты старого образца, но они не дошли до карты — вам путь в реестр требований кредиторов.
Копилка рецептов
В Год тигра — готовим тигра.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
День в нашей истории
27 декабря 1928 года в Москве родилась Майя Румянцева, которая прославилась как наша поэтесса. В 1961–1966 годах Майя Румянцева жила в Липецке, где в 1962 году вышел её первый сборник стихов «Грузчица». Здесь же были созданы самые популярные её произведения «Баллада о крапиве», «Баллада об отрезанной косе», «Баллада о седых». Книг у Румянцевой при жизни вышло немало: «Чайка», «Твоё имя», «Характеры», «Дорога, встреча, любовь» и другие. Они издавались в Москве, Липецке, Воронеже.
Феномен патриотизма
Липчанам предлагают стать участниками интересного исследования и ответить на вопросы анонимного анкетирования. Сбором мнений занимаются эксперты Российского государственного социального университета.
Судьба ЛиСы
27 декабря завершается сбор откликов на проект строительства и реконструкции «Липецкой станции аэрации». Свое мнение можно выразить тремя способами — от личного визита до письма на электронную почту.
Ваш опыт
Липчан просят поделиться об их опыте получения кредита. Опрос можно пройти анонимно. Его результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики. Респондентов просят указать на проблемы при оформлении займа. Кстати, заполнив анкету, можно узнать об опыте других заёмщиков.
Новогодний конкурс
Сегодня в управлении молодежной политики назовут имена победителей конкурса новогодних снимков. С начала декабря все желающие могли сделать снимок с интересной инсталляцией в парке «Быханов сад» и загадать под светящейся ёлочкой желания.
Оценка чиновников
Все желающие могут принять участие в анонимном анкетировании «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов Липецкой области в 2021 году». Анкета состоит из десятка вопросов. В числе прочего можно будут высказать мнение о работе городской администрации.
Время для красоты
Часы старого года стремительно тают, но даже в эти оставшиеся дни можно найти время для красоты и заряда хорошего настроения. Взбодриться и преобразиться перед волшебной ночью или после праздника поможет команда экспертов медико-эстетического центра «MD-Комильфо».
@mdkomilfo.lip - это клиника с направлениями:
- ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
- ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- ГИНЕКОЛОГИЯ
- ОЗОНОТЕРАПИЯ
- ДИЕТОЛОГИЯ
- ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
- НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Аппаратные процедуры пользуются большой популярностью у мужчин и прекрасных дам, стремящихся к совершенной внешности.⠀
Не менее востребованы инъекционные методики, которые позволяют избавиться от возрастных изменений и эстетических дефектов без операций.⠀
Только опытные врачи способны подобрать по-настоящему действенные и безопасные методики с учетом индивидуальных особенностей пациента.⠀
Услугами таких специалистов вы всегда можете воспользоваться в нашей клинике.⠀
Медико-эстетический центр «MD-Комильфо» предоставляет медицинские услуги в условиях строгого соблюдения действующего законодательства.
Предоставляемые нашим центром медицинские услуги полностью соответствуют стандартам, разработанным Правительством РФ, Министерством здравоохранения РФ, а также другими уполномоченными органами государственной власти.
На сайте вы можете ознакомиться с нормативно-правой документацией, регламентирующей деятельность центра
https://www.komilfocentr.ru/customers/
Недавно в центре появилась НОВИНКА - Лазерная эпиляция #monolithmediostar - это эпиляция без боли!
Запись на процедуру и все вопросы по телефону 90-09-09.
Мы находимся по адресу ул. Гагарина д45А 5 этаж.
Ваш путь в мир здоровья и красоты начинается в @mdkomilfo.lip *
* Использована информация ООО "МЕЦ" КОМИЛЬФО"
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Подарок библиотеке
В городе продолжается акция «Книгодаритель». Липчане могут передать в дар книги любой муниципальной библиотеке. Однако, они должны быть изданы в последние три года и находиться в хорошем состоянии.
Новогоднее настроение
До боя курантов совсем чуть-чуть — самое время пересмотреть любимую советскую комедию «Карнавальная ночь» (1956,0+), дебютный мюзикл Эльдара Рязанова. Картина занимает по посещаемости 53-е место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката. Фильм, рождающий ощущение праздника, веселья, добра. Когда улицы и дома украшают разноцветными огнями и гирляндами, а в самые черствые сердца закрадывается искорка веры в сказку.
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