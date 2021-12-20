В России

57 минут назад

Дипломат Гаврилов заявил о военном ответе РФ в случае давления НАТО

115
#НАТО #Россия #политика #дипломатия

18 ноября на расширенном заседании коллегии МИДа президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в НАТО осознают, что нельзя постоянно наступать на болевые точки РФ, иначе России придется дать военный ответ.

"Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России", — сказал дипломат.

По его словам, в настоящее время в отношениях Москвы и Брюсселя наступает момент истины, - передает РИА Новости.

США вынуждены вступить в диалог с Россией по гарантиям безопасности, хотят они того или нет, - добавил Гаврилов.

Ранее МИД РФ представил проекты договора двух стран о гарантиях безопасности. Их уже передали в США. Один из пунктов обязывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток, включая территорию Украины. Помимо этого, исключается развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года. Проекты также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. В блоке подтвердили, что получили предложения России, подчеркнув, что примут во внимание и мнение киевских властей.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон пока не ответил на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

18 ноября на расширенном заседании коллегии МИДа президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны.

В начале декабря состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. В Вашингтоне после этого сообщили, что готовится встреча с участием США, ведущих стран НАТО и России, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы.
115
#НАТО #Россия #политика #дипломатия

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Всемирный банк назвал пандемию и санкции угрозами для российской экономики
#экономика #пандемия #санкции
Всемирный банк назвал пандемию и санкции угрозами для российской экономики

сегодня, 12:49

В России
В Роспотребнадзоре заявили о вероятности введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса
#штраф #вакцинация
2
В Роспотребнадзоре заявили о вероятности введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса

сегодня, 11:23

В России
В Госдуму внесли закон об ужесточении наказания за пытки
#пытки #закон
В Госдуму внесли закон об ужесточении наказания за пытки

сегодня, 10:22

В России
Вирусолог назвал вероятный срок смерти после заражения коронавирусом
#коронавирус #срок смерти
Вирусолог назвал вероятный срок смерти после заражения коронавирусом

сегодня, 10:05

В России
В цеху «АвтоВАЗа» в Тольятти произошел взрыв
В цеху «АвтоВАЗа» в Тольятти произошел взрыв

вчера, 17:22

В России
Оползень в Сочи разрушил магистральный водовод
Оползень в Сочи разрушил магистральный водовод

вчера, 13:47

В России