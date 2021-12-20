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Дипломат Гаврилов заявил о военном ответе РФ в случае давления НАТО
18 ноября на расширенном заседании коллегии МИДа президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны.
"Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России", — сказал дипломат.
По его словам, в настоящее время в отношениях Москвы и Брюсселя наступает момент истины, - передает РИА Новости.
США вынуждены вступить в диалог с Россией по гарантиям безопасности, хотят они того или нет, - добавил Гаврилов.
Ранее МИД РФ представил проекты договора двух стран о гарантиях безопасности. Их уже передали в США. Один из пунктов обязывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток, включая территорию Украины. Помимо этого, исключается развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года. Проекты также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. В блоке подтвердили, что получили предложения России, подчеркнув, что примут во внимание и мнение киевских властей.
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон пока не ответил на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
18 ноября на расширенном заседании коллегии МИДа президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны.
В начале декабря состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. В Вашингтоне после этого сообщили, что готовится встреча с участием США, ведущих стран НАТО и России, на которой стороны смогут обсудить опасения Москвы.