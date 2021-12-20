Липецкая область получит на модернизацию АПК более 42 миллионов рублей

Всего правительство распределило более 1 млрд рублей.

Дополнительное финансирование из федерального центра будет направлено в регионы на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Деньги поступят в 10 регионов – это Республика Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Рязанская и Свердловская области. Липецкая область на модернизацию объектов агропромышленного комплекса получит более 42 миллионов рублей. Самые крупные транши поступят в Свердловскую область (более 202 млн рублей) и Татарстан (свыше 529 млн рублей). А вот в Калининградскую и Владимирскую область направят 7 млн и 1,7 млн рублей, соответственно.



Федеральные средства позволят ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции, отмечают в кабинете министров России.