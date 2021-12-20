Общество

сегодня, 10:26

Липецкая область получит на модернизацию АПК более 42 миллионов рублей

15 749
#АПК #модернизация
1
Липецкая область получит на модернизацию АПК более 42 миллионов рублей

Всего правительство распределило более 1 млрд рублей.

Дополнительное финансирование из федерального центра будет направлено в регионы на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Деньги поступят в 10 регионов – это Республика Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Рязанская и Свердловская области. Липецкая область на модернизацию объектов агропромышленного комплекса получит более 42 миллионов рублей. Самые крупные транши поступят в Свердловскую область (более 202 млн рублей) и Татарстан (свыше 529 млн рублей). А вот в Калининградскую и Владимирскую область направят 7 млн и 1,7 млн рублей, соответственно.

Федеральные средства позволят ввести в эксплуатацию молочные фермы, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции, отмечают в кабинете министров России.
15 749
#АПК #модернизация
1

Комментарии (15)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Елена

22 минуты назад
Новость хорошая. Просто надо проникнуться, осознать и дорос и до состояния человека, которому не всё безразлично. Гордиться Липецкой областью приятно. Вот ещё навести примерное восприятия в Промышленной зоне, и в градостроительстве не только в городской среде, но и на продвижении временного исцеления в сельской местности, с закрепление благоустройства как в России.
ответить

Алоизий

50 минут назад
Уваркина с Королёвым ежегодно осваивали более серьёзные суммы на развитие молочного стада. И где то стадо?!
ответить

Доярка с хацапетовки

сегодня, 13:04
42 млн, это пять тракторов!
ответить

ничего личного

сегодня, 12:37
Каждый гол жители лип.области слышат,что собран * урожай сах.свеклы или зерновых и цены тут же взлетают на сахар.А тут апк еще и помощь дают,интересное кино!Всю эту фин.помощь разделят между собой крупные агрохолдинги региона,и больше всех получит,сами знаете кто,на букву"Т".
ответить

ква

сегодня, 12:36
Сотрудники АПК также участвуют в Буллинге ,так что надо проконтролировать расход этих средств,чтобы меньше раскатывались на машинах в пустую.
ответить

Лида

сегодня, 12:35
Государство не первый раз помогает деньгами сельском хозяйству и большими деньгами. Так почему все дорожает? Хлеб 60, молоко 70, про мясо вообще молчу. В 2020году все в 2 раза дешевле было! Где ваша стабилизация цен? Или только морковь нужно держать в пределах 30руб???
ответить

вася

сегодня, 12:34
И что можно сделать на 42млн.руб. По моему это только кошке облизнуться. Смешно, да и только.
ответить

ГОСТЬ53

сегодня, 12:28
Деньги хоть и небольшие, с учетом профицита. Да и эти средства не пойдут куда положено. Эффективные менеджеры уже заочно их поделили, наверное. Уж точно на строительство * они не пойдут!
ответить

Мы же сами успешные

сегодня, 12:26
Кому бабосики?? Признавайтесь
ответить

Пенсионер

сегодня, 11:52
Это они себе "хорошим"на премии выделили,
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Двадцать единиц коммунальной техники чистят центр Липецка от снега
#уборка снега
12
Двадцать единиц коммунальной техники чистят центр Липецка от снега

сегодня, 13:09

Общество
За сутки в Липецкой области выявили 302 случая COVID-19, 12 человек умерли
#коронавирус
6
За сутки в Липецкой области выявили 302 случая COVID-19, 12 человек умерли

сегодня, 11:35

Общество
Пять школ Липецка находятся на дистанционном обучении
#карантин #дистанционное образование
10
Пять школ Липецка находятся на дистанционном обучении

сегодня, 10:56

Общество
В Липецке создают гид по граффити
#граффити
20
В Липецке создают гид по граффити

сегодня, 10:36

Общество
В Липецкой области пересчитан прожиточный минимум
#прожиточный минимум
59
В Липецкой области пересчитан прожиточный минимум

сегодня, 10:18

Общество
Директор «управляшки» заплатит 25`000 рублей за молчание
#нарушение #УК #ГЖИ
9
Директор «управляшки» заплатит 25`000 рублей за молчание

сегодня, 10:05

Общество