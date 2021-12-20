Общество

сегодня, 10:05

Директор «управляшки» заплатит 25`000 рублей за молчание

9 1931
#нарушение #УК #ГЖИ #ЖКХ
4
Директор «управляшки» заплатит 25`000 рублей за молчание

Организация вовремя не ответила на заявления жильца обслуживаемого дома.

В Госжилинспекцию обратился жилец дома Стаханова,8. Он сообщил, что управляющая организация нарушила срок рассмотрения его двух обращений. Сотрудниками ГЖИ была проведена проверка, в ходе которой факты, изложенные липчанином, подтвердились.

В отношении должностного лица управляющей организации составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ. Постановлением мирового суда Октябрьского района на директора ООО «ГУК «Липецкий Коммунальщик» наложен штраф в размере 25 000 рублей, собщает ГЖИ Липецкой области.
9 1931
#нарушение #УК #ГЖИ #ЖКХ
4

Комментарии (9)

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липецк1

32 минуты назад
ДАААА...А ШТРАФ С ЖИЛЬЦОВ ....СТРАНА ДУРАКОВ
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Андрей

36 минут назад
п. 36.ПП РФ 416 - в течение 10 рабочих дней,
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тесть

сегодня, 13:02
Циолковского 24/1 - уж больше месяца в потемках сидит - в темном логу нет уличного освещения! никто не реагирует, ни ЕДС ни УКашка! Считаю за все их издевательства - лишить лицензии.Штрафы - из наших же карманов идут
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Здрасте

сегодня, 12:35
а чего сроки то не написали?
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гость

сегодня, 12:22
Серафим, не позорься на ровном месте . -- Сроки ответа управляющей компании на обращение собственника могут быть разными — от немедленного реагирования до 45 дней в зависимости от типа обращения:-Отвечать необходимо в сроки, указанные в нормативно-правовых актах Российской Федерации:. И т.д .
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Липчпнину

сегодня, 12:02
И так во всех сферах - к закону то постановления, то пленумы ВС... качество законодательства и качество законодателей
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Серафиму

сегодня, 11:59
А ведь точно - они не подпадают под фз59
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липчанин

сегодня, 11:56
постановлением правительства №354
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Серафим

сегодня, 10:49
Каким законодательным актом предусмотрен срок ответа коммерческими организациями на обращения? Закона такого не существует. Есть только сроки л\для органов власти......
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