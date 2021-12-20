Общество
сегодня, 10:05
Директор «управляшки» заплатит 25`000 рублей за молчание
9 1931
Организация вовремя не ответила на заявления жильца обслуживаемого дома.
В Госжилинспекцию обратился жилец дома Стаханова,8. Он сообщил, что управляющая организация нарушила срок рассмотрения его двух обращений. Сотрудниками ГЖИ была проведена проверка, в ходе которой факты, изложенные липчанином, подтвердились.
В отношении должностного лица управляющей организации составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ. Постановлением мирового суда Октябрьского района на директора ООО «ГУК «Липецкий Коммунальщик» наложен штраф в размере 25 000 рублей, собщает ГЖИ Липецкой области.
В отношении должностного лица управляющей организации составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ. Постановлением мирового суда Октябрьского района на директора ООО «ГУК «Липецкий Коммунальщик» наложен штраф в размере 25 000 рублей, собщает ГЖИ Липецкой области.
9 1931
липецк1
Андрей
тесть
Здрасте
гость
Липчпнину
Серафиму
липчанин
Серафим