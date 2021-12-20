«… загоняют палками в свой магазин!»

Липчанину помешала рекламная акция торговой точки.

В редакцию GOROD48 пожаловался липчанин Андрей. Мужчина в своей квартире оказался заложником рекламной акции появившегося по соседству магазина. Андрею очень сильно мешал шум.



- Недавно в моем доме открылся новый бутик. От него только один шум. Они через мегафон орут и громко включают музыку. Я даже форточку открыть не могу — рискую оглохнуть. Они, представляете себе, пешеходов палками загоняют в свой магазин, - сетует Андрей.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в полицию стоит жаловаться на шум только в ночное время. Прибывший патруль запротоколирует нарушение и передаст материалы в административную комиссию.



В пресс-службе администрации Липецка рассказали, что сотрудники полиции выезжают на обращения граждан в круглосуточном режиме, однако нужно понимать, что не в каждом случае шум в дневное время будет считаться правонарушением.



- Если это бытовые звуки (дрель, детский плач, громкий смех), то согласно закону Липецкой области №14-ОЗ такой шум допускается в 8.00 до 22.00. Если же это драки, крики в соседней квартире, то, безусловно, независимо от времени дня, следует вызвать сотрудников полиции. Что касается шума в ночное время, то после 22:00 - это правонарушение, - отметили в администрации Липецка.



К слову, с начала года на территориальных административных комиссиях рассмотрели более 1800 материалов. За нарушение тишины и покоя четырем липчанам вынесли предупреждения. Все они признали свою вину, а в материалах дела пояснили, что не знали о нормах законодательства и впредь не допустят таких случаев.