Общество

сегодня, 09:34

«… загоняют палками в свой магазин!»

11 3534
#шум #жалоба
2

Липчанину помешала рекламная акция торговой точки.

В редакцию GOROD48 пожаловался липчанин Андрей. Мужчина в своей квартире оказался заложником рекламной акции появившегося по соседству магазина. Андрею очень сильно мешал шум.

- Недавно в моем доме открылся новый бутик. От него только один шум. Они через мегафон орут и громко включают музыку. Я даже форточку открыть не могу — рискую оглохнуть. Они, представляете себе, пешеходов палками загоняют в свой магазин, - сетует Андрей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в полицию стоит жаловаться на шум только в ночное время. Прибывший патруль запротоколирует нарушение и передаст материалы в административную комиссию.

В пресс-службе администрации Липецка рассказали, что сотрудники полиции выезжают на обращения граждан в круглосуточном режиме, однако нужно понимать, что не в каждом случае шум в дневное время будет считаться правонарушением.

- Если это бытовые звуки (дрель, детский плач, громкий смех), то согласно закону Липецкой области №14-ОЗ такой шум допускается в 8.00 до 22.00. Если же это драки, крики в соседней квартире, то, безусловно, независимо от времени дня, следует вызвать сотрудников полиции. Что касается шума в ночное время, то после 22:00 - это правонарушение, - отметили в администрации Липецка.

К слову, с начала года на территориальных административных комиссиях рассмотрели более 1800 материалов. За нарушение тишины и покоя четырем липчанам вынесли предупреждения. Все они признали свою вину, а в материалах дела пояснили, что не знали о нормах законодательства и впредь не допустят таких случаев.
11 3534
#шум #жалоба
2

Комментарии (11)

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Что делать

32 минуты назад
А если соседи не хотят утихомирить своих детей, которые лупят в пол, орут и прыгают так, что всё дрожит в квартире? Надо вместе с квитанциями рассылать напоминание о правилах поведения в жилье. Действительно: купи не квартиру, а соседей (кому везёт, а кто страдает всю жизнь).
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Россия матушка

сегодня, 13:03
По бошке им на стучать. А прежде чем сидеть и терпеть вышел бы и решил вопрос А так терпи всю жизнь
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Мнение

сегодня, 13:02
А мы с женой принципиально дерёмся только по ночам!! Соседи, не сдавайте нас. И прошу разъяснить в правовом поле, считается ли женские стоны после 22 часов правонарушением?
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F

сегодня, 12:55
В этой стране проблемы народа всегда решались только при помощи булыжника из мостовой, коктейлем молотова или товарищем маузером.
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Не удивлён

сегодня, 12:02
Де-Юро, видимо, ни в пресс-службе умвд, ни в администрации липецка не знают действующего законодательства :) и да, реклама магазина - никак не бытовой шум! :)
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Бытовой звук

сегодня, 11:08
что сказать то хотели?, (Если это бытовые звуки (дрель, детский плач, громкий смех), то согласно закону Липецкой области №14-ОЗ такой шум допускается в 8.00 до 22.00. ) Детский плач приравняли к бытовым звукам
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Липчанин.

сегодня, 11:06
Серджио, именно так
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что сказать то хотели?

сегодня, 10:55
Серджио, .. ваше сравнение несколько идиотское , поскольку ребёнок не мегафон, и кнопкой его не выключить
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Де-Юро

сегодня, 10:43
А ничего что в этом году вышел закон о запрете подобной рекламы через мегафон? Обращайтесь в суд Андрей, этот беспредел надо прекращать.
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Серджио

сегодня, 10:41
Значит если ребенок свой или соседский плачет после 10 часов вечера, то согласно закону он правонарушитель и можно вызывать полицию?!
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