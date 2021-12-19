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Похищенная в Камбодже россиянка найдена живой

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30-летняя Анастасия Шередько, которая пропала в Камбодже, найдена живой. Об этом 19 декабря «Известиям» сообщила ее подруга.

В настоящий момент Анастасия находится дома. Пока остается неизвестным, при каких обстоятельствах была обнаружена пропавшая.

Подруга пропавшей накануне гражданки России разместила на своей странице фотографию пропавшей с подписью о том, что туристка нашлась, жива и с ней всё в порядке.

17 декабря появилась информация о похищении 30-летней россиянки в Камбодже. По некоторым данным, женщина познакомилась в соцсетях с гражданином Китая и встретилась с ним 12 декабря, после чего перестала выходить на связь. По словам подруги пропавшей девушки, мужчина сначала говорил, что Шередько якобы уехала домой, но позднее потребовал от друзей девушки $10 тыс. в обмен на информацию о ее местонахождении.
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