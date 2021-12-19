Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Уходящий циклон откроет путь для резкого похолодания

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#погода
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Уходящий циклон откроет путь для резкого похолодания

20 декабря влияние на погоду в Липецкой области будет определять глубокий циклон над севером Центрального Федерального округа — пройдут осадки различной интенсивности. 21 и 22 декабря в тылу уходящего на восток циклона ожидается резкое похолодание на 9-11 градусов. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 декабря — 3 градуса мороза, что на 4 градуса выше нормы, 21 и 22 декабря — 12-16 градусов мороза, что на 6-9
градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 декабря в Липецкой области облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем небольшой снег. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью и днем будет от -2 до -7 градусов.

В Липецке облачно, ночью умеренный, днем небольшой снег. Температура ночью и днем составит от -2 до -4 градусов.

День 20 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 31 градус мороза.
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#погода
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Комментарии (2)

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Житель Липецка

41 минуту назад
Какую же чуш вв пишите - 16 мороза на 9 градусовниже нормы.
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Сочинский гидрометцентр

сегодня, 17:25
То ли дело климат у нас в Сочах!
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