Уходящий циклон откроет путь для резкого похолодания

20 декабря влияние на погоду в Липецкой области будет определять глубокий циклон над севером Центрального Федерального округа — пройдут осадки различной интенсивности. 21 и 22 декабря в тылу уходящего на восток циклона ожидается резкое похолодание на 9-11 градусов. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 декабря — 3 градуса мороза, что на 4 градуса выше нормы, 21 и 22 декабря — 12-16 градусов мороза, что на 6-9

градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 декабря в Липецкой области облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем небольшой снег. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью и днем будет от -2 до -7 градусов.



В Липецке облачно, ночью умеренный, днем небольшой снег. Температура ночью и днем составит от -2 до -4 градусов.



День 20 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 31 градус мороза.