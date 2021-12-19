сегодня, 17:00
Уходящий циклон откроет путь для резкого похолодания
20 декабря влияние на погоду в Липецкой области будет определять глубокий циклон над севером Центрального Федерального округа — пройдут осадки различной интенсивности. 21 и 22 декабря в тылу уходящего на восток циклона ожидается резкое похолодание на 9-11 градусов. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 декабря — 3 градуса мороза, что на 4 градуса выше нормы, 21 и 22 декабря — 12-16 градусов мороза, что на 6-9
градусов ниже нормы.
В Липецке облачно, ночью умеренный, днем небольшой снег. Температура ночью и днем составит от -2 до -4 градусов.
День 20 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 31 градус мороза.
Житель Липецка
Сочинский гидрометцентр