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сегодня, 13:14

Tiktok откроет бизнес по доставке еды, приготовленной по рецептам из соцсети

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Социальная сеть TikTok объявила о своем сотрудничестве с компанией Virtual Dining Concepts для создания в США сети ресторанов, которая будет работать исключительно на доставку. Например, запущенный с помощью компании ресторан кулинарного Youtube-блогера MrBeast продал 1 млн бургеров за три месяца, пишет агентство.

Планируется, что рестораны TikTok Kitchen начнут работать в марте 2022 года, сообщает ТАСС. Сооснователь Virtual Dining Concepts Роберт Эрл заявил, что на момент запуска сети в ней будет порядка 300 ресторанов и что к концу 2022 года их планируется открыть более тысячи.

По его словам, меню ресторанов будет обновляться четыре раза в год и включать в себя блюда, наиболее просматриваемые среди пользователей соцсети. На момент запуска среди них будет запеченная паста с сыром фета - самое популярное блюдо по запросам Google за 2021 год.

В TikTok отметили, что прибыль с проекта будет направлена на поддержку кулинарных талантов среди пользователей соцсети.
217

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