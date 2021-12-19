Общество

сегодня, 12:29

В Липецке начали продавать новогодние деревья

29 4452
#елочные базары
4
В Липецке начали продавать новогодние деревья

Не дождавшись официального открытия елочных базаров.

Рядом с Центральным рынком уже идет бойкая торговля соснами и елками. Предлагают, как целые деревья, так и букеты и новогодние композиции.






Правда, вряд ли торговля легальная. В мэрии еще в ноябре сообщили, что елочные базары официально откроются в Липецке 20 декабря. Легальные точки торговли можно посмотреть на карте.
  
Стоит добавить, что в предновогодние дни сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики к своим привычным проверкам добавляют рейды по елочным базарам. Нелегальным торговцам грозит административный штраф 5 тысяч рублей.
29 4452
#елочные базары
4

Комментарии (29)

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Как гость
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чекк

45 минут назад
Гость, Искусственные пластиковые ёлки никакого урона природе не наносят, так как они стоят у вас дома МНОГО лет, вы их не выбрасываете, пластик в квартире не разлагается и не загрязняет планету.
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Mikl

сегодня, 19:27
Фауст, это называется по современному хештек.
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Гость

сегодня, 17:09
Я, после того как дети выросли - домашний кипарисовик. Купила несколько лет назад маленький перед Новым Годом. Теперь он уже большой и отлично зимует на подоконнике (ёлки дома не растут, к сожалению). Но можно купить маленькую елочку в горшке, а весной высадить её возле дома.
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Гость

сегодня, 17:05
Ёлочки жалко, конечно. Росли они росли... Но пластиковые ёлки - ещё больший урон природе, т.к. пластик не разлагается и загрязняет планету.
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сосна

сегодня, 16:53
Елка, не хочешь не жри кто тебя заставляет а рекомендации оставь при себе
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Кукун

сегодня, 16:24
А я украшу комнатный цветок. Тоже своего рода новогоднее дерево
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Пука

сегодня, 15:54
Пять ёлок продал и штраф оправдан...остальное навар!
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Олег Беспалов

сегодня, 15:36
Если бы эти Елки высаживались бы в городе и я точно знал где находится моя Елка за которую я заплатил я бы водичку покупал бы и поливать ее приезжал бы.
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Патриот

сегодня, 15:13
Макс Филин, искусственная елка это первый шаг к искусственной женщине. Воспитали, блин, европейцев...
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Елка

сегодня, 15:08
Когда ж вы перестанете ставить живые елки на 2 недели. Уничтожители за ваши же деньги . Тем более Пост в Новый год, а жрут как свиньи все с крестами на шее. Двуличные .
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