Общество
сегодня, 12:29
В Липецке начали продавать новогодние деревья
29 4452
Не дождавшись официального открытия елочных базаров.
Рядом с Центральным рынком уже идет бойкая торговля соснами и елками. Предлагают, как целые деревья, так и букеты и новогодние композиции.
Правда, вряд ли торговля легальная. В мэрии еще в ноябре сообщили, что елочные базары официально откроются в Липецке 20 декабря. Легальные точки торговли можно посмотреть на карте.
Стоит добавить, что в предновогодние дни сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики к своим привычным проверкам добавляют рейды по елочным базарам. Нелегальным торговцам грозит административный штраф 5 тысяч рублей.
Правда, вряд ли торговля легальная. В мэрии еще в ноябре сообщили, что елочные базары официально откроются в Липецке 20 декабря. Легальные точки торговли можно посмотреть на карте.
Стоит добавить, что в предновогодние дни сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики к своим привычным проверкам добавляют рейды по елочным базарам. Нелегальным торговцам грозит административный штраф 5 тысяч рублей.
29 4452
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чекк
Mikl
Гость
Гость
сосна
Кукун
Пука
Олег Беспалов
Патриот
Елка