Происшествия

сегодня, 10:02

Сотрудники ДПС отказались от взятки в 30 000 рублей

11 1494
#взятка
3
Сотрудники ДПС отказались от взятки в 30 000 рублей

Взяточника теперь будут судить.

Гражданин, лишенный водительских прав за пьяную езду, снова сел за руль в нетрезвом виде, и в Лебедяни столкнулся с впереди идущим автомобилем. Понимая, что теперь ему грозит уголовная ответственность, предложил сотрудникам ДПС взятку — 30 тысяч рублей, чтобы они не составляли протокол. Инспекторы от взятки отказались.

— Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Лебедянского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Приготовление к даче взятки должностному лицу»), — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый свою вину признал. Материалы уголовного дела направлены в суд.
11 1494
#взятка
3

Комментарии (11)

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Ваш тренер

2 минуты назад
Если бы конфисковали автопомойку сразу,то и не было бы проблем..полностью поддерживаю конфискацию за пьяное вождение!!
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антихохол

4 минуты назад
Годика два надо реально присудить!!!А так то надо давно конфискацию авто узаконить за пьянку за рулём!!
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На фото

8 минут назад
как раз примерная сумма, от которой гайцы бы не отказались думаю :)
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Инсайд

30 минут назад
Сейча сотка такса за такое
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Страна у нас сила

43 минуты назад
…Приготовление к даче взятки…. Сильно!
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Дворник

сегодня, 10:55
Сотрудник отказался от взятки!!! Вы выставляете это в новости города!! Куда катится этот мир, позорище...
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Животиков

сегодня, 10:52
Брать и давать в русском языке очень интересные слова, пронизывают общество снизу до верху, вдоль и поперек.
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ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ.

сегодня, 10:49
Интересно,интересно)
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Интересно

сегодня, 10:48
А протоколом оформлено? Это ж уголовщина.
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Гость

сегодня, 10:19
Мало давал, сотка и более и вопрос сразу решился
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