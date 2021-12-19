Сотрудники ДПС отказались от взятки в 30 000 рублей

Взяточника теперь будут судить.

Гражданин, лишенный водительских прав за пьяную езду, снова сел за руль в нетрезвом виде, и в Лебедяни столкнулся с впереди идущим автомобилем. Понимая, что теперь ему грозит уголовная ответственность, предложил сотрудникам ДПС взятку — 30 тысяч рублей, чтобы они не составляли протокол. Инспекторы от взятки отказались.



— Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Лебедянского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Приготовление к даче взятки должностному лицу»), — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.



В ходе расследования уголовного дела обвиняемый свою вину признал. Материалы уголовного дела направлены в суд.