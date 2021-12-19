За нарушение антиковидного законодательства липецких бизнесменов оштрафовали на 3,5 млн рублей

В судах рассмотрели 226 административных дел.

Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики ежедневно проводят антиковидные рейды. Они уже обследовали более 3,5 тысяч объектов торговой сферы. И возбудили 274 дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 20.6.1 КоАП РФ, в том числе 11 дел в отношении предприятий общественного питания по факту не обеспечения проверки QR-кодов о вакцинации при входе.



— Следует отметить, что законность применяемых управлением мер поддержана судами. На сегодняшний день уже рассмотрено 226 административных дел, виновные лица привлечены к административной ответственности на общую сумму штрафов 3 580 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе областного управления потребительского рынка и ценовой политики.



Основными нарушениями является не соблюдение масочного режима, отсутствие разметки, обеспечивающей социальное дистанцирование, отсутствие средств дезинфекции, бактерицидных ламп и прозрачных экранов, не соблюдение правил дезинфекции помещения, а также отсутствие организации проверки QR-кода.

