Общество

сегодня, 09:07

За нарушение антиковидного законодательства липецких бизнесменов оштрафовали на 3,5 млн рублей

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#штраф #COVID-19
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За нарушение антиковидного законодательства липецких бизнесменов оштрафовали на 3,5 млн рублей

В судах рассмотрели 226 административных дел.

Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики ежедневно проводят антиковидные рейды. Они уже обследовали более 3,5 тысяч объектов торговой сферы. И возбудили 274 дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 20.6.1 КоАП РФ, в том числе 11 дел в отношении предприятий общественного питания по факту не обеспечения проверки QR-кодов о вакцинации при входе.

— Следует отметить, что законность применяемых управлением  мер поддержана судами. На сегодняшний день уже рассмотрено 226 административных дел, виновные лица привлечены к административной ответственности на общую сумму штрафов  3 580 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе областного управления потребительского рынка и ценовой политики.

Основными нарушениями является не соблюдение масочного режима, отсутствие разметки, обеспечивающей социальное дистанцирование, отсутствие средств дезинфекции, бактерицидных ламп и прозрачных экранов,  не соблюдение правил дезинфекции помещения, а также отсутствие организации проверки QR-кода.
31 1676
#штраф #COVID-19
3

Комментарии (31)

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3 минуты назад
Ну,теперь казна пополнится,а особенно от продвижения наших вакцин.Пенсионеров становится меньше,стало быть пенсии увеличатся
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Смотрящий

25 минут назад
Хоть одна отрасль (штрафов добывающая) на подъеме. Остальные деградируют.
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Россиянка

28 минут назад
Наталья, все в точку.Действительно противно читать про такую заботу.Просто угробляют то что и так еле выживает,а ещё спрашивают почему молодёжь из города уезжает.Да потому и уезжает,что все что не делают заботливые представители власти все только во вред.Народ и власть это совсем не рядом.
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Неавтофанат

29 минут назад
Рестораны, пивнушки и забегаловки - не "общепит". Это места "культурного" отдыха! А столовые и кафе - важные для жизни места. Где обедать днём трудящемуся человеку, тем более зимой, когда пища должна быть горячей? Где перекусить туристу? Вам про туалеты рассказать? Тоже код предьявлять?
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@

39 минут назад
Главное в Москве без qr кода, в Туле давно отменили. Зато в Липецке губернатор упражняется. Не любит липчан
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Билли Кид

47 минут назад
Ну вот, все как в "цивилизованных странах"..
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Наталья

56 минут назад
Создали благоприятные условия для штрафов,лишь бы людей ободрать!!! Ну,правда,как все это противно и позорно!!!! Слов нет, как все это надоело!!! Хочется другое слово написать,но культура не позволяет!!! Отстаньте ,наконец ,от людей!!!! Дайте жить спокойно,не богато,но спокойно!!!! Этот беспредел уже достал!!!
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негодую

сегодня, 10:59
Медик, а как все люди проходят мед.осмотры?и по этажам бегают и под дверью стоят,пока вы медики чай пьете,или ты посланник божий!
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а судьи кто?

сегодня, 10:58
а за остановку плановых операций и отказ в медпомощи в нарушение Конституции РФ кого судить будут? умышленное убийство отказом от медпомощи это вам не куриные кодаки проверять , это преступление против человечности и открытый геноцид по инициативе тех, кто развязал "медицинский террор" против народа
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.

сегодня, 10:58
В это трудное время,надо всем людям помогать!а они добивают штрафами!
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