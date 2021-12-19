Ум, честь и совесть нашей эпохи

Итоги недели.





На этой неделе в Липецком облсовете состоялось шоу, участники которого показали избирателям, что такое политическое дно.

«Толя пел,

Борис молчал,

Николай ногой качал.

Дело было вечером,

Делать было нечего»

На комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению регламента областного Совета парламентарии вели себя как в детском саду. Представитель ЛДПР показывал фотографию депутатши от КПРФ в автобусе (что уже, очевидно, неэтично по отношению к слугам народа, разъезжающих обычно на лимузинах) без маски на лице. Мол, какой пример избирателям она подает! Депутаты от КПРФ возмутились заявлением «сокола Жириновского», приравнявшего Ленина к Гитлеру («Он развалил одно государство и заложил предпосылки для развала другого!» – заявил член ЛДПР Анатолий Емельянов). В завершении этого балагана председатель комиссии, «единоросс» Максим Толстопятов осудил коммуниста Александра Ушакова, который на одной из сессий под гимн России, пританцовывая, демонстративно пел слова из гимна СССР.

Гимн России – это уникальное явление в мировой культуре. Сейчас мы имеем третью редакцию его текста на музыку композитора Александрова от 14 декабря 1943 года, написанного поэтом Сергеем Михалковым. Интересно, что было бы, если бы Ушаков декламировал на мелодию гимна России изначальную, сталинскую, версию текста? Но и лайтовый второй его вариант, от 27 мая 1977 года, настолько возмутил депутаттов разных фракций, что с подачи спикера облсовета Дмитрия Аверова теперь «Поведение липецкого депутата оценят в полиции и прокуратуре» !

Поддержали решение отдать дело Ушакова на рассмотрение силовиков, кстати, и двое депутатов -коммунистов. В переписке в соцсетях любитель гимна СССР в ответ называл коллег-однопартийцев из облсовета крысами.

Репортаж из облсовета мгновенно возглавил ТОП новостей за четверг. Ничего хорошего о депутатах не сказал никто из комментаторов. Смысл реплик – изумление от происходящего. Вот примеры:

– Цирк! Больше заняться нечем, как только отношения на ровном месте выяснять. А мы ещё возлагаем на них надежды, что они изменят нашу жизнь к лучшему!? Вот и обновили депутатский корпус.

– Разборки в детском саду. Депутатам больше заняться нечем? И так отношение граждан к депутатскому корпусу, мягко говоря, неоднозначное. Такими разборками вы себе же в ногу стреляете.

– Проблем то больше нет в Липецке. Решают самые насущные. Кто что пел. Кто танцевал. Кто это всё на мобильник снимал…

А проблем-то в Липецке – выше крыши!

Если у вас в квартире нет тепла, встаньте в угол. Там 90 градусов



В понедельник, 13-го, «В Ельце аварийно отключили свет и воду». Без коммунальных услуг остались жители примерно 2/3 жителей города. К счастью, подачу ресурсов начали восстанавливать уже через час после аварии на подстанции.

Во вторник коммунальное ЧП произошло в Липецке. Вырубило свет на одной из подстанций филиала «Липецкэнерго» ПАО «Россети Центр», что привело к остановке оборудования котельной и резкому росту давления в системе теплоснабжения, из-за этого порвало трубу горячего водоснабжения на улице Мичурина. На день без тепла остались жильцы 31 дома на проспекте Победы, улицах Неделина и Мичурина. В четверг «В горсовете обсудили коммунальную аварию на улице Мичурина».

– Зима только началась, морозов нет, а у нас уже рвутся трубы. Чего нам дальше ждать? Все лето было, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Был раскопан практически весь город. Реконструкция велась и в начале отопительного сезона, в районе ТЦ «Виктория» сотни людей без тепла несколько недель были. Мы как эту зиму будем переживать? – задался совершенно резонными вопросами спикер горсовета Александр Афанасьев.

Главный инженер «Липецкэнерго» Михаил Боев проблемы на насосной станции связал с большим износом электросетей. На момент принятия городских сетей от ЛГЭКа в аварийном состоянии были 70 кабельных линий. Инженер заявил, что все они отремонтированы. Так почему случилось это ЧП? Почему в «Квадре» говорят о возможности его повторения? Ответов на эти вопросы не прозвучало.

Не было ответов на вопросы депутатов о том, что сделают в ближайшее время «Россети» по концессии, в рамках которой городской электросетевой комплекс передан этому монополисту, и у председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николая Дергунова (см. «Депутаты потребовали навести порядок в центре Липецка и осветить улицы в Университетском»).

… Единая диспетчерская служба получила уже более 3,5 тысячи жалоб на правильность начислений за отопление. ГЖИ выявила нарушения в 70 многоэтажках Липецка. В числе тех «управляшек», которые второй месяц подряд не предоставляют данные теплосчетчиков ЛГЭКу и «Квадре», – УК «Слобода», ГУК «Привокзальная», «ГУК «Октябрьская», «Липецкая УК», фигуранты публикации «Куда исчезают деньги жильцов?», в которой GOROD48 рассказал о легально функционирующей в регионе теневой сети частных расчетно-кассовых центров. Кстати, именно «управляшки» занимаются обслуживанием общедомовых приборов учета, снятием показаний и передачей их энергетикам. Итак, «Липчан с отоплением «нагрели» коммунальщики?» Ответ на этот вопрос, кажется, должны дать не только в ГЖИ, но и в прокуратуре.

– Организованная преступная группировка. Мошенничество на сотни миллионов и не одной посадки на реальный срок. Выпишут штраф за наш с вами счет и всё. Алло, Бастрыкин? – обратилась к главе Следственного комитета некая Харитоша.

Готов постоять за других – езди в автобусе!

В среду возобновили оплату проезда транспортными картами старого образца. Утром в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта заявили, что «Жалоб на неработающие транспортные карты пока нет». А к вечеру выяснилось, что «Почти в каждом 10-м автобусе сегодня не удалось расплатиться старой транспортной картой». Чиновники, впрочем, заранее предупредили, что 15-17 декабря восстановленная после сбоя 16 сентября система оплаты проезда старыми картами может глючить. Выкатать остатки средств со старых транспортных карт можно будет до 15 февраля. Но с 1 января, как оказалось, по новым расценкам! В Липецке – с 21 рубля за одну поездку до 23-х по транспортной карте, то есть на 9,5%. Поездка за наличку вырастет до 28 рублей с нынешних 26 (+7,7%).

Необходимость повышения оплаты за проезд перевозчики обосновали ростом цен на топливо, смазочные материалы, шины, запчасти, снижением пассажиропотока. Изначально бизнес предложил поднять цену проезда по безналу до 30 рублей, за нал – до 35! В региональном же управлении потребительского рынка подчитали, что себестоимость перевозок в Липецке составляет 43 рубля! К новости «С 1 января в Липецкой области вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте» читатели оставили больше всего комментариев - под 400.

Самый язвительный оставил Коренной липчанин:

– Я могу себе позволить пользоваться общественным транспортом и цена проезда вполне устраивает. Лучше поднять до 50 руб., чтобы только приличные люди на ОТ ездили. Такси не люблю. На нем опасно. Автобус большой, идет как танк раздвигая всех автолюбов, его боятся, а то раздавит. Места много. Можно газету читать, а не пичужиться как в автомобиле. Очень удобный транспорт в условиях города.

До боя Курантов еще десять дней, но мы уже спросили у липчан: «Что у вас будет на новогоднем столе?» Оказалось, как всегда: салаты «Оливье» и «Селедка под шубой». И, кстати, по данным статистики, картофель для этих блюд в этом году подешевел. Но все остальные ингредиенты для салатов подорожали (см. «Липецкстат: с начала года потребительские цены выросли на 8,5%»). Статистики посчитали, что с января продовольственные товары подорожали на 10,4%, непродовольственные – на 8,7. Как всегда, в структуре платных услуг лидируют счета за услуги ЖКХ. На них, как заявлено, приходится треть расходов (см. «Статистика: расходы липчан на платные услуги выросли на 9%»).

– А повышение зарплаты простому народу случайно никто с 1 января не обещал? – спросил Сергей.

Обещали и сделали, Сергей! С 1 января – на 6% для сотрудников бюджетных организаций. Индексация коснется 40 тысяч человек.

Да здравствует наша молодежь – утром не разбудишь, ночью не найдешь!

А вот и еще одна точка приложения сил слугам народа. «Каждый третий молодой липчанин мечтает покинуть город навсегда». Об этом сообщила начальник отдела по работе с молодежью администрации Липецка Надежда Бухтинова. А ведь чего только чиновники не делают, чтобы молодежи было весело: тут тебе и Совет лидеров области, и клуб «Что? Где? Когда?», и разные тебе добровольцы и волонтеры, и гранты на развитие всяческих инициатив, и креативный мэр (см. «Евгения Уваркина разрисовала стены Сокольского ДК»). Для привлечения внимания молодежи не освоен пока, по словам чиновницы, только «Тик-Ток». Но молодежь все равно стремится, окончив школу, слинять в Воронеж, Питер, Москву (еще в 2018 году Надежда Бухтинова рассказывала, что ежегодно из Липецка уезжают до четырех тысяч молодых горожан). Юноши и девушки хотят уехать, как они сами говорят, из-за отсутствия перспектив, низкого уровня жизни, образования, медицинского обслуживания.

Кстати, серьезной причиной, чтобы остаться в Липецке или вернуться домой молодежь называет повышение качества образования, обучение новым высокооплачиваемым профессиям, высокий заработок.

А что же власти? Самый возрастной член комиссии горсовета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи, 66-летняя Евдокия Бычкова, в 1980-1986 годах работавшая секретарем комитета комсомола в тресте «Промстрой», призвала вернуть идеологическую составляющую для воспитания патриотизма, и начать это с детского сада. И с ней согласилась новый вице-мэр по социалке, 62-летняя Анна Шамаева. Мол, лозунгам быть!

Похоже, власть также далека сейчас от народа, как 200 лет назад – декабристы. На это и обратили внимание наши читатели:

– Чего ловить в «Жемчужине Черноземья», все вакантные места эффективных менеджеров уже заняты, будь ты хоть семи пядей во лбу, – таким был первый комментарий к этой новости.

И понеслось…

– Лозунги не помогут. Необходимо соблюдать Законы, перестать быть двуличными, говорить одно – делать другое, прекратить врать, подхалимничать, жульничать и мздоимствовать. И тогда подрастающее поколение будет жить в нашем городе, а не в Москве и Санкт-Петербурге.

– Статья вызвала у меня слёзы умиления. Лозунги, доски почёта, воспитание патриотизма с детского сада, объяснить студентам их нужность и перспективы... Объясните молодому врачу или педагогу его нужность и перспективы, когда он свою зарплату будет получать!

Но были и те, кто считает проблему оттока молодежи из Липецка надуманной:

– Не знают уж чем эту молодежь завлечь! Им бы только развлекуха! Все пишут, что им тут работы нет, а вы ее искали? Хотите сразу большую зарплату и без труда? Так не бывает. Все мы начинали с маленькой зарплаты и вкалывали. Да, в общагах и коммуналках по 5- и лет и более прожили. А сейчас родители сразу жильем обеспечат вас, дипломы всеми правдами и неправдами получите и думаете, что всего достигли! Подайте вам ещё и крутую работу, сразу в кабинете начальником! Потрудитесь сначала, чтобы чего-то достичь. Город наш хороший! Побольше бы озеленения ещё!

Не так страшен ковид, как его малюют?

На этой неделе в России количество выявленных с начала эпидемии коронавирусных больных превысило 10 миллионов человек. У нас в регионе – 80 тысяч.

С начала недели в области от коронавируса умерли 64 человека. Ровно столько же, сколько и на позапрошлой неделе. Число новых больных выросло на 1649. Только вчера «За сутки от COVID-19 умерли 12 человек».

При всем при том в региональной администрации считают, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшается. Поэтому в госпиталях оставили всего 1600 коек для таких больных. Но уже сейчас пусты четыре из пяти коек, предназначенных для лечения пневмоний и ковида! Дома на конец недели лечились 4 004 пациента с легкой формой заболевания. В следующий понедельник «Липецккурорт» перестанет быть ковидным госпиталем». А на этой неделе к привычному режиму вернулось хирургическое отделение больницы «Липецк-Мед».

Самая же читаемая на этой неделе «больничная» новость – о желающем сделать новогодние подарки своей семье фермере Александре Гальском. «Перенесший COVID-19 отец 10 детей ищет спонсора». Мужчина обратился через GOROD48 к неравнодушным людям с просьбой помочь его родным хотя бы продуктами. Ранее, напомним, в доме, где растут десять детей, за неплатежи отключили газ.

В Москве зимние каникулы начнутся раньше обычного, 27 декабря, в связи с большим количеством болеющих короной, ОРВИ и гриппом детей. А у нас? «Липецкая область пока не увеличивает каникулы для школьников. Но всё ещё может измениться», – уклонились от прямого ответа в областном управлении образования. Увеличить каникулы может лишь территориальное управление Роспотребнадзора, но своего слова ведомство пока не сказало.

Впрочем, губернатор пошел навстречу родителям, просивших снять запрет на участие в новогодних представлениях в детсадах. «На детские утренники пустят по QR-коду» тех взрослых, у которых есть документы о вакцинации против ковида или о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании.

Кошмары нашего городка

«В Ельце утонул 11-летний мальчик». Случилось это в Петровском парке. О беде в службу 112 сообщил его друг. Камера наблюдения записала последнюю минуту жизни школьника…

«Влюбленная пара погибла в гараже». Ему было 18 лет, ей – 16. Обстоятельства смерти молодой пары выясняют в Следственном комитете.

«Убийца сломал топор о голову собутыльника». Кость оказалась крепче железа. Только тем житель Тербунского района и спасся от второй судимости за убийство, что его визави остался жив – по первой мужчина провел за решеткой более 13 лет.