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вчера, 19:46

Девочку укусил скорпион, выпрыгнувший из мешка с игрушками

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Это произошло в Подмосковье

В Подмосковье 11-летнюю девочку укусил выпрыгнувший из мешка с игрушками скорпион. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в деревне Тарасково Наро-Фоминского района. По словам мамы ребенка, девочка высыпала игрушки из мешка, после чего оттуда неожиданно выпрыгнуло членистоногое и ужалило в руку. У ребенка сначала онемела рука. Родители сами обработали место укуса фенистилом до приезда медиков. Врачи диагностировали у школьницы токсическое воздействие яда, ей вкололи антидот и госпитализировали.

Пока неясно, откуда вообще скорпион взялся в квартире. Никто из соседей террариумы не разводит и за границей в местах, где обитают скорпионы, не был.

«Сейчас с малышкой все в порядке. Откуда скорпион появился в мешке для игрушек — неизвестно. За границу семья не выезжала», — уточняет Mash.

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