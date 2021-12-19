Фейерверк и «волшебные автобусы» – Евгения Уваркина рассказала про новогодние мероприятия в Липецке

Праздник будет проходить на нескольких площадках.

В Липецке 26 декабря пройдет традиционный новогодний фестиваль «Петровские забавы». Об этом сообщила в своем инстаграм-аккаунте мэр города Евгения Уваркина.



- Новый год – один из самых любимых и ожидаемых праздников. К сожалению, нам опять придётся встречать его с соблюдением эпидограничений. Но тем не менее, праздник будет, - отметила Евгения Уваркина.



Основной площадкой фестиваля станет площадь Петра Великого. В 14.00 здесь начнут работать новогодняя ярмарка, аниматоры и фотозоны. В 18.00 на сцене стартует шоу-программа.



В 20.00 герои приедут на площадь Петра Великого, чтобы зажечь главную городскую ёлку. В завершении праздника гостей ждет фейерверк из Петровских пушек.



При этом новогоднюю атмосферу будем создать и на других пространствах. С 16.00 на улицы Липецка выйдут волшебные автобусы #маршрут2022, оформленные в новогодней тематике и с яркой иллюминацией. Из их окон будут звучать новогодние песни. А их пассажиры – Дед Мороз и волшебная свита – посетят главные городские ёлки, где устроят небольшие представления.

