Общество
вчера, 15:09
Фейерверк и «волшебные автобусы» – Евгения Уваркина рассказала про новогодние мероприятия в Липецке
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Праздник будет проходить на нескольких площадках.
В Липецке 26 декабря пройдет традиционный новогодний фестиваль «Петровские забавы». Об этом сообщила в своем инстаграм-аккаунте мэр города Евгения Уваркина.
- Новый год – один из самых любимых и ожидаемых праздников. К сожалению, нам опять придётся встречать его с соблюдением эпидограничений. Но тем не менее, праздник будет, - отметила Евгения Уваркина.
Основной площадкой фестиваля станет площадь Петра Великого. В 14.00 здесь начнут работать новогодняя ярмарка, аниматоры и фотозоны. В 18.00 на сцене стартует шоу-программа.
В 20.00 герои приедут на площадь Петра Великого, чтобы зажечь главную городскую ёлку. В завершении праздника гостей ждет фейерверк из Петровских пушек.
При этом новогоднюю атмосферу будем создать и на других пространствах. С 16.00 на улицы Липецка выйдут волшебные автобусы #маршрут2022, оформленные в новогодней тематике и с яркой иллюминацией. Из их окон будут звучать новогодние песни. А их пассажиры – Дед Мороз и волшебная свита – посетят главные городские ёлки, где устроят небольшие представления.
- Новый год – один из самых любимых и ожидаемых праздников. К сожалению, нам опять придётся встречать его с соблюдением эпидограничений. Но тем не менее, праздник будет, - отметила Евгения Уваркина.
Основной площадкой фестиваля станет площадь Петра Великого. В 14.00 здесь начнут работать новогодняя ярмарка, аниматоры и фотозоны. В 18.00 на сцене стартует шоу-программа.
В 20.00 герои приедут на площадь Петра Великого, чтобы зажечь главную городскую ёлку. В завершении праздника гостей ждет фейерверк из Петровских пушек.
При этом новогоднюю атмосферу будем создать и на других пространствах. С 16.00 на улицы Липецка выйдут волшебные автобусы #маршрут2022, оформленные в новогодней тематике и с яркой иллюминацией. Из их окон будут звучать новогодние песни. А их пассажиры – Дед Мороз и волшебная свита – посетят главные городские ёлки, где устроят небольшие представления.
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