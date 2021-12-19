Общество

вчера, 15:09

Фейерверк и «волшебные автобусы» – Евгения Уваркина рассказала про новогодние мероприятия в Липецке

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#новый год #Петровские забавы
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Фейерверк и «волшебные автобусы» – Евгения Уваркина рассказала про новогодние мероприятия в Липецке

Праздник будет проходить на нескольких площадках.

В Липецке 26 декабря пройдет традиционный новогодний фестиваль «Петровские забавы». Об этом сообщила в своем инстаграм-аккаунте мэр города Евгения Уваркина.

- Новый год – один из самых любимых и ожидаемых праздников. К сожалению, нам опять придётся встречать его с соблюдением эпидограничений. Но тем не менее, праздник будет, - отметила Евгения Уваркина.

Основной площадкой фестиваля станет площадь Петра Великого. В 14.00 здесь начнут работать новогодняя ярмарка, аниматоры и фотозоны. В 18.00 на сцене стартует шоу-программа.

В 20.00 герои приедут на площадь Петра Великого, чтобы зажечь главную городскую ёлку. В завершении праздника гостей ждет фейерверк из Петровских пушек.

При этом новогоднюю атмосферу будем создать и на других пространствах. С 16.00 на улицы Липецка выйдут волшебные автобусы #маршрут2022, оформленные в новогодней тематике и с яркой иллюминацией. Из их окон будут звучать новогодние песни. А их пассажиры – Дед Мороз и волшебная свита – посетят главные городские ёлки, где устроят небольшие представления.
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#новый год #Петровские забавы
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Комментарии (61)

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Суровый липчанин

вчера, 23:41
Какие празднования в период пандемии новой коронавирусной инфекции, госпожа Уваркина? Лучше бы детишкам денег дали...
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Скука

вчера, 23:31
Да ничего не надо. Потому что в январе, как следствие, новый виток заболевания и 60+ на изоляцию по традиции.
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Воронежец

вчера, 22:52
Мультик, друг мой, не путай туризм и эмиграцию)))
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Житель

вчера, 22:46
Да ничего не надо Господи,тут не Не ,знаешь как Новый Год встретить,работаешь,а денег нет,не на то средства тратите господа чиновники,ваши автобусы всем по барабану наверно,
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Мультик

вчера, 22:41
Мне даже кажется , что сюда провинившихся ссылают из Сбера. А так кто родился в Липецке автоматом в рай поподают.
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Мультик

вчера, 22:38
Приехал час назад из Воронежа, совет молодым, поступайте или ищите работу в Воронеже. Это Москва если сравнивать с Липецком.
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Автохам

вчера, 22:18
гость, и че? В Германии тоже чиновники которые за дороги отвечали присели. А про ИПешника простые немцы ничего не знают. Он им не интересен. Футбол интересен, а бывший российский чиновник нет. Он никто и звать его никак. Так и сгинет в лагерях, никто грустить не будет. И не вспомнят даже.
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Елена

вчера, 22:14
Гость в Липецке, а вы не пробовали ездить в салоне автобуса, где развешена мишура? В час пик в каком нибудь 30-м, только мишуры наэлектризованной и липнувшей к одежде только и не хватает. И развешивать и поправлять после каждого рейса эту мишуру, надо полагать, дядьки водители будут - им же заняться то нечем больше.
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Чмосквич

вчера, 22:07
Липчанин, Хам и маргинал.
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гость

вчера, 21:50
Автохам, этот хорошо что германцы про сидельца одного всем знают и пиарят , он выйдет , ты сядешь , в знак благодарности.
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