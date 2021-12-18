Общество

18 минут назад

На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключение воды
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На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

ЛГЭК будет устранять утечку и менять прибор учета.

19 декабря с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители домов №№ 2, 4, 4/1, 6, 8 по улице Доватора, №№ 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11а, 13 по улице Ю. Натуралистов, № 9 по улице Папина, №№ 22, 22а по проспекту Победы, ЦТП ПАО «Квадра» - ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке улицы Доватора. 

С 09:00 до 13:00 из-за замены прибора учета на водонасосной подстанции №50 без холодной воды останутся жители верхних этажей домов №№ 18, 20, 22, 24, 26 по улице Терешковой. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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#отключение воды
1

Комментарии (1)

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Правда

12 минут назад
Бедные горожане,как о Вас власть заботится,как где утечка,сразу устраняют.
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