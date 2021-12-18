Коронавирус в России: «омикрон» создали искусственно?

Россияне, привитые иностранными вакцинами, или прошедшие вакцинацию «Спутником» за рубежом, все-таки смогут получить сертификат. Вирусолог РАН высказал гипотезу – штамм «омикрон» могли создать искусственно для окончания пандемии. Эта теория не нашла заметной поддержки. Законопроект о QR-кодах на транспорте сняли с повестки дня, законопроект о QR-кодах в общественных местах приняли в первом чтении и отправили повторно в регионы.

Число новых случаев коронавирусной инфекции отступает все дальше от отметки в 30 тысяч случаев, однако смертность все еще остается больше 1000 летальных исходов за сутки. В целом на этой неделе заразившихся было от 27,7 до 29,6 тысячи случаев за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 142 493 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 10 159 389 человек, из них 295 104 скончались.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, продолжает сокращаться – с понедельника по пятницу регистрировалось от 328 до 339 заразившихся в сутки. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 2638 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 80 608 случаев новой коронавирусной инфекции, 73 652 человека выздоровели.



Характер снижения заболеваемости COVID-19 за последние четыре недели пока остается неустойчивым. «Мы наблюдаем по итогам каждой из недель то снижение, то повышение. На прошлой неделе было увеличение количества регионов, где идет повышение заболеваемости, на этой – снижение», - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном совещании под руководством президента РФ. Всего к началу недели заболеваемость снизилась в 56 регионах, в пяти фиксировали рост. При том, эта динамика была разнонаправленной – такие дополнения прозвучали от Татьяны Голиковой на совещании в Госдуме: в 24 регионах росло число тяжелых пациентов с COVID-19, а в 11 – выросло число заболевших и находящихся под наблюдением медиков. При том, смертность от COVID-19 за две недели снизилась на 14,7%. Всего в России под наблюдением медиков находятся более 700 тысяч пациентов с COVID-19, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на съезде профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, передают РИА Новости. Он добавил, что на пике заболеваемости коронавирусом под наблюдением врачей находились более 1 миллиона 300 тысяч пациентов. В ответ на вопросы журналистов министр сообщил, что страна пока еще не вышла из четвертой волны коронавируса.



Среди вакцинированных доля заболевших сегодня составляет 3,9%, сказала Голикова, выступая в Госдуме. Об этом говорил на съезде Профсоюза работников здравоохранения РФ и глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщили РИА Новости. «Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации», - отметил он. Всего первым компонентом вакцины в России привились уже 76,4 миллиона человек, а полностью вакцинированы 70,4 миллиона человек, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Из-за нового штамма «омикрон» могут сократить срок ревакцинации, допустила вице-премьер РФ Татьяна Голикова – во время выступления в Госдуме она напомнила, что сегодня россиянам рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода.



Коллективный иммунитет в стране достиг уже 57,7%, отметила на заседании в Госдуме Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что наибольшего уровня коллективного иммунитета достиг Севастополь. Рубеж более 70% преодолели Чукотка, Карелия, Санкт-Петербург, Москва, Москвоская область, Тыва. Также Роспотребнадзор сейчас проводит отдельное исследование популяционного иммунитета к коронавирусу среди детей – эта работа стартовала 13 декабря, ее проводят в 26 региона.



Ограничения в России продолжаются из-за предстоящих новогодних праздников и появления нового штамма «омикрон» - пока их рано снимать, считает Татьяна Голикова, ее мнение передает «Российская газета». Она не исключила прироста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, так как россияне поедут отдыхать за рубеж. Правда, пока неясно, как этот прирост будет выражаться: бессимптомным течением, легкой или тяжелой формой болезни. Новый штамм в настоящее время не приобрел широкого распространения в России, однако не исключено, что в ближайшее время это произойдет. Об этом «Известиям» сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Основывая прогноз на ситуации в Великобритании, возможно, это вопрос двух-трех недель, когда «Омикрон» может стать доминирующим, предположил Хафизов. При этом точные сроки сейчас определить сложно. Он не исключил вариант, что «дельта» и «омикрон» будут сочетаться, что скажется на подъеме заболеваемости. При этом изначальные предположения о более высокой контагиозности «Омикрона» подтверждаются эпидемиологическими данными, сказал Хафизов. Пока в России выявлены 25 пациентов с «омикроном», их состояние удовлетворительное.



«Омикрон» может вытеснить «дельту» - эксперты не исключают такой вариант. Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в эфире Первого канала отметил, что новый вариант коронавируса распространяется в 2-4 раза быстрее. Главный санитарный врач России Анна Попова в интервью РИА Новости допустила последовательное распространение омикрон-штамма по России. «Это вполне реально, потому что распространение в мире очень широкое, все, что мы делаем, это чтобы остановить этот процесс, но исключить его сегодня ни одна страна в мире не может», - отметила она.



Вирусолог РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса мог быть создан искусственно – такое мнение он высказал в эфире «Радио России». По словам ученого, в «омикроне» собрали все мутации предыдущих вариантов SARS-CoV-2, но появилась вставка из трех аминокислот, появление которых естественным путем он не считает возможным. В результате получился «суперослабленный штамм»: «Такое впечатление, что это штамм, который очень быстро распространяется и легко переносится», - отметил ученый, его слова цитируют РИА Новости. Чуть позже аналогичное мнение высказал на своей пресс-конференции президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев – по его предположениям новый штамм коронавируса «омикрон» мог мутировать не самостоятельно, поскольку у него зафиксировано большое количество мутаций, сообщает «Интерфакс». Правда, по его мнению более осмысленная версия зиждется на предположении о том, что мутации «омикрона» связаны с испытанием некого лекарственного средства в отношении «дельта»-штамма коронавируса. «Вирус, который оказался под давлением таких новых лекарственных препаратов, действительно сильно мутировал, и из него получилось то, что получилось». Однако заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов с таким мнением не согласен – он считает такое предположение маловероятным, о чем сообщил новосибирскому агентству новостей gorsite.ru. «Гипотеза Чумакова… я сам считаю её маловероятной, потому что когда вы начнёте анализировать различия у «омикрона» и у вариантов «альфа», «бета», «гамма», «дельта», то увидите, что на самом деле в варианте «омикрона» нет ничего особенного, что он мог появиться естественным путем рекомбинации уже имеющихся вариантов с последующей естественной эволюцией. В «омикроне» нет особенных вставок в геном, которые могли бы говорить, что они искусственные». А вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала предположение главы РАН Александра Сергеева о том, что новый омикрон-штамм коронавируса имеет искусственное происхождение, по ее словам, это личное мнение ученого: «Рукотворное происхождение… Это его (Сергеева) мнение», - передают РИА новости ее слова.



Врачи продолжают работать с последствиями коронавирусной инфекции у переболевших. Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России, завкафедрой экстремальной психологии факультета психологии МГУ Юлия Шойгу рассказала, что с наступлением пандемии россияне стали чаще обращаться за психологической помощью. При этом, по ее словам, подавляющее большинство из обратившихся людей просто не знали о том, что с ними происходит и какие простые действия предпринять, чтобы им стало лучше вот прямо сейчас. Переболевшие коронавирусом сталкиваются и с проблемами психики, отметил декан факультета психологии МГУ директор Психологического института РАО, президент Российского психологического общества, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко – они часто сталкиваются с проблемами с памятью и внимательностью, а также страдают от расстройств настроения, отметил он в беседе с РИА Новости. А Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова и Лабораторная служба Хеликс провели исследование иммунитета к COVID-19 у пациентов, перенесших заболевание в том числе в легкой форме. Оно показало, что наиболее быстро антитела после перенесенного ковида снижаются у молодых мужчин, сообщает ТАСС. Также, согласно исследованию, пожилые люди сохраняют уровень антител дольше и вдвое выше, чем молодые, также тяжесть течения COVID-19 приводит к более высокой выработке антител.



Законопроект о QR-кодах на транспорте после обсуждения сняли с рассмотрения. Он, по мнению депутатов, оказался не готов к обсуждению, парламентарии исходили из позиции главы государства о недопустимости «опрометчивых решений», от которых пострадают граждане. Закон о QR-кодах в общественных местах был принят в первом чтении, его нормам предполагается следовать до 1 июня 2022 года. Депутаты уже предлагают предусмотреть нормами нового закона ряд пробелов - установить перечень отдельных организаций и мероприятий, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов, отказаться о предоставления какой-либо медицинской документации для посещения храмов, а в ковидные сертификаты внести информацию о медотводе. Также сертификат будет выдаваться россиянам, которые привились иностранными вакцинами или «Спутником V» за границей, он будет действовать полгода, а не год. Кроме того, сертификат смогут получать неофициально переболевшие: на год его будут выдавать тем, кто имеет положительный тест после 1 января 2021 года и подтвердившим перенесенную болезнь наличием антител, а на полгода - тем, кто не обращался за медпомощью и не сдавал тест, но имеет антитела, передает ТАСС обсуждения пленарного заседания в Госдуме. Как пояснили в кабмине, поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Сейчас проект о введении QR-кодов в общественных местах повторно направили в регионы. «Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, правительство РФ. Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», - написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.



Решаются пробелы, связанные с законом для тех категорий граждан, которые переболели больше, чем год назад или не обращались к врачам, а также привитые иностранными вакцинами. Так, привитые от COVID-19 иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат на полгода, сообщила Татьяна Голикова. Определяется порядок получения сертификата теми, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам - механизм выдачи COVID-сертификатов по тесту на антитела прорабатывается, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В ковидный сертификат включат данные о медотводе. При том, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что в случае улучшения эпидситуации, QR-коды могут и не потребоваться.

