Американская мечта в Липецке

Помните, как героиня Кати Тихомировой из фильма «Москва слезам не верит» обращалась к зрителям и рассказывала, почему и кому будет полезно ее сообщение. И мы сделаем также: если вы и ваши близкие успешные состоятельные люди с реализованными амбициями международного масштаба, то наша статья вас вряд ли заинтересует. Если ваш диплом пылится на дальней полке и секрет успеха для вас до сих пор — загадка, то это сообщение адресовано вам.

Американская мечта — выражение, часто употребляемое для обозначения жизненных идеалов как в материальном, так и в духовном смысле. Это мечта человека о том, как сделать свою жизнь лучше, богаче и полнее, то есть гармонично самореализоваться и быть успешным через свой труд и социальные лифты. Что за океаном, что в Липецкой области мечты у людей одинаковы. И, оказывается, в Липецкой области уже есть немало примеров того, что мечта может стать реальностью. Для этого просто нужно выбрать перспективное место трудоустройства. Как, например, особая экономическая зона «Липецк», где объединены производственные площадки всемирно известных компаний. Каждая из них — ваш шанс стать успешным человеком. Для этого нужно совсем немного.

Производство на площадках особой экономической зоны «Липецк» растет год от года. Как никогда раньше, сейчас резиденты экономзоны нуждаются в новых сотрудниках. На предприятиях ОЭЗ Липецк» всегда рады новым лицам, в том числе — квалифицированным специалистам. Кадры, как для производственной линии, так и для занятости в офисе, начинают готовить заранее. В этом плане большую помощь оказывают учреждения профессионального образования и компании-резиденты. На промышленных площадках студентам проводят экскурсии, показывают как устроено производство, читают интересные онлайн-лекции, учащиеся могут проходить в компаниях практику.

В условиях постоянного развития и внедрения технологий система образования не всегда успевает подстраиваться под требования работодателей. И в этих условиях компании-резиденты готовы сами дать новым сотрудникам все необходимые знания и навыки. Ни для кого не секрет, что сегодня даже «красный» диплом по юриспруденции или экономике не гарантирует успеха и процветания в жизни. Выбирая пять лет назад или еще раньше специальность, многие не ожидали того, что окажутся невостребованными в профессии. Так и появляются несчастные нереализованные люди: работы нет, успеха нет, от диплома никакого толка. Что тогда делать? Можно посмотреть на ситуацию с другого ракурса. Ведь любая проблема — это замаскированная удача. Ваша удача в том, что на ОЭЗ «Липецк» ждут именно вас. Кстати, зарплата на предприятиях ОЭЗ «Липецк» выше средней по региону.

Как же стать сотрудником компании-резидента и уверенно смотреть в будущее? Ответ достаточно прост. И дело здесь не в вашем поле, возрасте или предыдущем опыте. При наборе новых кадров на сотрудника смотрят, в первую очередь, как на человека с личностными качествами. Самое востребованное сегодня качество - это профессионализм и, как следствие, готовность учиться новому. Все остальные критерии вторичны. Начиная с сотрудников технологических линий и заканчивая руководителями предприятий, требования к возрасту и полу работников не имеют значения. Более того, многие компании принимают на работу людей с ограниченными возможностями, в полном соответствии со своими корпоративными обязательствами и законом. Поэтому ОЭЗ «Липецк» - территория равных возможностей для всех.

Компании ОЭЗ «Липецк» активно заинтересованы не только в привлечении специалистов, но и в удержании своих профессиональных кадров. И это отражается во всем — от конкурентной для отраслей зарплаты и возможности повысить свои компетенции до атмосферы на рабочем месте и в коллективе.

В числе предприятий региона, уже воспользовавшихся программами по переобучению и повышению квалификации, можно назвать целый ряд резидентов особой экономической зоны. Сегодня это эффективная действующая практика. Она приносит свои плоды: компания удерживает ценного сотрудника, а он растет профессионально. Соответственно, и его труд ценится дороже.

Корпоративная культура — одна из главных ценностей резидентов особой экономической зоны «Липецк». Не секрет, что европейская и азиатская культуры значительно отличаются друг от друга. Любая культура отражает менталитет и опыт целого народа. По этой причине особенно интересной представляется возможность познакомиться с новой культурой, не уезжая из региона. Прямо на рабочем месте. Всё, что для этого нужно - устроиться на работу в международную компанию резидента ОЭЗ «Липецк». Резиденты не только создают рабочие места, но и проводят различные мероприятия, напрямую связанные с традициями и культурой стран, которые они представляют. Например, это особая система посадки дубов от «Йокохама», футбольный турнир в честь Дня Бельгии от «Бекарт». Примеров множество, в том числе — деловой этикет. Таким образом, со временем каждый сотрудник обязательно узнает много нового и интересного, учитывая, что на многих заводах сохранилась традиция наставничества в отношении новых работников.

Психологической комфорт сотрудников — один из приоритетов предприятий. Как говорится, по труду и отдых. Большинство предприятий имеют свои собственные спортивные площадки, где можно поиграть в волейбол, футбол, настольный теннис. После работы можно заглянуть в тренажерный зал или выйти здесь же, в ОЭЗ «Липецк», на пробежку. Забота о сотрудниках чувствуется во многом. Например, вместо унылой рабочей формы — стильные свежие удобные комплекты одежды. Вместо обедов с собой — вкусные блюда от городских кафе в столовой. Рабочие места и общие пространства оформлены дизайнерами. На работу сотрудников подвозит комфортный корпоративный транспорт. Новичков встречает дружный коллектив.

Работа в компаниях-резидентах ОЭЗ «Липецк» - это еще и реальный шанс бесплатно посмотреть мир. Резиденты проводят для сотрудников обучающие курсы, нередко организуют и оплачивают зарубежные стажировки по наиболее востребованным и редким специальностям, обеспечивают достойные условия труда и социальный пакет, предоставляют возможности для карьерного роста, внедряют программы лояльности, благодаря которым оплата труда существенно увеличивается в зависимости от трудового стажа на заводе.







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