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вчера, 16:08

Казанский стрелок извинился за содеянное преступление

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#казанский стрелок #стрельба #школа
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Ильназ Галявиев, устроивший массовое убийство в казанской гимназии №175, извинился за свое преступление.

Устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев в интервью "Реальному времени" извинился за содеянное и заявил, что раскаивается.

"Извините меня за то, что я сделал", — сказал он.

Галявиев также заявил о признании вины по всем четырём статьям обвинения.

"Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших", — отметил казанский стрелок.

При этом Галявиев добавил, что совершил преступление сам и его никто не подстрекал.

"Ни в какой секте я не состоял... Я делал всё сам", — утверждает он.

В окончательной редакции Галявиеву вменяются убийство более двух лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушения на убийства, изготовление взрывного устройства и умышленное повреждение имущества. Экспертиза признала его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Галявиеву грозит пожизненный срок заключения.

Ранее Галявиеву продлили арест до 11 апреля. 10 декабря ему было предъявлено окончательное обвинение по четырём статьям УК РФ. Как установило следствие, он пытался подражать действиям "неформальных представителей одной из деструктивных субкультур".

В результате стрельбы в казанской гимназии 11 мая погибли семь детей и двое взрослых.
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#казанский стрелок #стрельба #школа
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