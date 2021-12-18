Погода в Липецке

вчера, 17:00

В Липецкой области снег, туман и до +1

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#снегопад #туман
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В Липецкой области снег, туман и до +1

18 декабря Липецкая область будет находиться под влиянием уходящего за Урал циклона – пройдут небольшие снег и мокрый снег. 

19 и 20 декабря влияние на погоду будут оказывать атмосферные фронты очередного Скандинавского циклона: пройдет снег различной интенсивности, ветер усилится до 18 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 4-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 декабря в Липецкой области облачно, небольшие снег и мокрый снег, ночью местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем будет от -4 до +1 градуса.

В Липецке облачно, небольшие снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем будет от 0 до -2 градусов.

День 18 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 28 градусов мороза. 

4 2284
#снегопад #туман
1

Комментарии (4)

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Николай Прокладкин

вчера, 19:00
Главное, что бы было - сухо !
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циклон

вчера, 18:56
вы уже потеряли способность сами себя прокормить ,а лезете в материи ,где вообще ничего не смыслите
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Прохор

вчера, 18:47
Хочу собачий холод ночью до - 22 - 27 днем -14 - 19 частые снегопады и сугробы до полуметра.
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Эксперт

вчера, 17:53
Жду снежный буран по всей улице Баумана чем больше тем лучше.
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