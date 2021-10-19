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13 минут назад
В Белгородской области разыскивают пропавшего 15-летнего подростка
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Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Следственными органами по городу Губкин Белгородской области возбуждено уголовное дело об убийстве по ч.1 ст.105 УК РФ по факту исчезновения 15-летнего подростка, - сообщается в пресс-релизе СК РФ по региону.
Уголовное дело было возбуждено с целью проведения максимально возможного комплекса следственных, процессуальных действий и экспертиз, которые позволят следствию установить обстоятельства и причины ухода несовершеннолетнего из дома, в полном объеме отработать все возможные версии произошедшего с привлечением к расследованию специалистов, спец- и кримтехники, допросами свидетелей из круга общения пропавшего подростка, - отмечается в сообщении.
16 октября 15-летний юноша ушел из дома в селе Коньшино Губкинского городского округа, сказав родным, что идет на дополнительные занятия в школу. Документов с собой не взял, о своих планах ни родных, ни знаковых в известность не поставил. В последнее время стал замкнут, с одноклассниками не общался. В 2020 году подросток уходил из дома, был разыскан сотрудниками ОМВД России по Губкинскому городскому округу, поставлен на профилактический учет, по истечении года с учета снят, - говорится на сайте СК РФ.
В поисковых мероприятиях принимают участие следователи и криминалисты следственного управления, сотрудники УМВД России по Белгородской области, подразделения ГУ МЧС РФ по региону, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", а также неравнодушные жители области. Работают водолазы с оборудованием, беспилотный летательный аппарат, используются тепловизоры.
По уголовному делу составлен план расследования, определен круг возможных версий случившегося, по изъятым с места жительства подростка следам и вещам назначен комплекс экспертиз, отрабатываются места пребывания мальчика в прошлый уход, допрашиваются родные и иные лица, которым может быть что-либо известно об обстоятельствах безвестного отсутствия или по характеристике личности ребенка, - говорится в релизе.
Уголовное дело было возбуждено с целью проведения максимально возможного комплекса следственных, процессуальных действий и экспертиз, которые позволят следствию установить обстоятельства и причины ухода несовершеннолетнего из дома, в полном объеме отработать все возможные версии произошедшего с привлечением к расследованию специалистов, спец- и кримтехники, допросами свидетелей из круга общения пропавшего подростка, - отмечается в сообщении.
16 октября 15-летний юноша ушел из дома в селе Коньшино Губкинского городского округа, сказав родным, что идет на дополнительные занятия в школу. Документов с собой не взял, о своих планах ни родных, ни знаковых в известность не поставил. В последнее время стал замкнут, с одноклассниками не общался. В 2020 году подросток уходил из дома, был разыскан сотрудниками ОМВД России по Губкинскому городскому округу, поставлен на профилактический учет, по истечении года с учета снят, - говорится на сайте СК РФ.
В поисковых мероприятиях принимают участие следователи и криминалисты следственного управления, сотрудники УМВД России по Белгородской области, подразделения ГУ МЧС РФ по региону, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", а также неравнодушные жители области. Работают водолазы с оборудованием, беспилотный летательный аппарат, используются тепловизоры.
По уголовному делу составлен план расследования, определен круг возможных версий случившегося, по изъятым с места жительства подростка следам и вещам назначен комплекс экспертиз, отрабатываются места пребывания мальчика в прошлый уход, допрашиваются родные и иные лица, которым может быть что-либо известно об обстоятельствах безвестного отсутствия или по характеристике личности ребенка, - говорится в релизе.
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