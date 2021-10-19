Любителей гонять по встречке будут ждать в засадах

Объявлен тематический двухдневный рейд.

В течение двух дней, с 19 по 21 октября, сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушения правил дорожного движения, связанные с выездом на встречную полосу в усиленном режиме, в том числе используя форму скрытого контроля дорожного движения с применением средств фото- видеофиксации. Об этом сообщает региональное управление административных органов.



- Как известно, автоаварии, связанные с выездом на полосу встречного движения, характеризуются наиболее тяжкими последствиями. 16 октября в Грязинском районе на трассе Липецк – Усмань произошло столкновение автомобилей «Киа» под управлением 61-летнего мужчины и большегруза с 55-летним водителем. В автоаварии пострадал водитель легкового автомобиля, его с травмами госпитализировали, а 51-летний пассажир, находившийся в этом же автомобиле, погиб на месте. Предварительной причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, - указано в сообщении ведомства.



В соответствии со ст. 12.15 КоАП РФ за выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, либо лишения права управления автомобилем на срок до одного года.