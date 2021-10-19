Общество
29 минут назад
Возле Соборной площади монтируют новый светофор
Прежний регулировщик движения стал жертвой ДТП.
Сотрудники МБУ «Липецкгорсвет» приступили к восстановлению светофора в районе Соборной площади. Опору сбили в результате ДТП утром 17 октября. Она не подлежала восстановлению, поэтому приняли решение смонтировать новую.
- Вчера пробурили отверстие и забетонировали стойку. Сегодня монтируем консоль. Включить светофор планируем уже во второй половине дня, - сообщает МБУ «Липецкгорсвет».
По данным GOROD48, на этом участке не установлены камеры наблюдения, так что призвать автомобилиста, сбившего светофор, к ответу будет сложно.
- Вчера пробурили отверстие и забетонировали стойку. Сегодня монтируем консоль. Включить светофор планируем уже во второй половине дня, - сообщает МБУ «Липецкгорсвет».
По данным GOROD48, на этом участке не установлены камеры наблюдения, так что призвать автомобилиста, сбившего светофор, к ответу будет сложно.