Общество

29 минут назад

Возле Соборной площади монтируют новый светофор

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#светофор #авария #ДТП
Возле Соборной площади монтируют новый светофор

Прежний регулировщик движения стал жертвой ДТП.

Сотрудники МБУ «Липецкгорсвет» приступили к восстановлению светофора в районе Соборной площади. Опору сбили в результате ДТП утром 17 октября. Она не подлежала восстановлению, поэтому приняли решение смонтировать новую.

- Вчера пробурили отверстие и забетонировали стойку. Сегодня монтируем консоль. Включить светофор планируем уже во второй половине дня, - сообщает МБУ «Липецкгорсвет».

По данным GOROD48, на этом участке не установлены камеры наблюдения, так что призвать автомобилиста, сбившего светофор, к ответу будет сложно.



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#светофор #авария #ДТП

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