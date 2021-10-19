Общество

53 минуты назад

Проверки школьного питания будут проходить каждую неделю

3 406
#школьное питание
Проверки школьного питания будут проходить каждую неделю

Сейчас охват школьников горячим питанием составляет 94,4%.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, вице-губернатор Анатолий Якутин побывал в липецких школах №17 и 9 с проверками школьного питания. Теперь такие проверки будут проходить каждую неделю.

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, сейчас охват школьников горячим питанием составляет 94,4%.

В общеобразовательных учреждениях питание организовано в соответствии с примерным двухнедельным меню, которое основано на принципах здорового питания и согласовано с Управлением Роспотребнадзора. В образовательных организациях преобладает продукция местных производителей.

Фото - vk.com/edu48

3 406
#школьное питание

Комментарии (3)

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Госденьги на ветер

6 минут назад
Хоть проверяйте, хоть не проверяйте, но дети есть не будут. В 17 школе у меня ребёнок не ест.
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Побывал в школах.

31 минуту назад
Заранее предупредил об этом за неделю? ОБЕДЫ ХОЛОДНЫЕ, ПОРЦИИ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ. Почему родителей не допускают к контролю обедов? Они делают ПОКАЗУХУ собирая в определённое время таких проверок для родителей но при этом не видят чем именно кормят и как температура обедов.
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Проверьте

48 минут назад
35 школу,дети не едят такую отраву.
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