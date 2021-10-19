Общество
53 минуты назад
Проверки школьного питания будут проходить каждую неделю
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Сейчас охват школьников горячим питанием составляет 94,4%.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, вице-губернатор Анатолий Якутин побывал в липецких школах №17 и 9 с проверками школьного питания. Теперь такие проверки будут проходить каждую неделю.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, сейчас охват школьников горячим питанием составляет 94,4%.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, сейчас охват школьников горячим питанием составляет 94,4%.
В общеобразовательных учреждениях питание организовано в соответствии с примерным двухнедельным меню, которое основано на принципах здорового питания и согласовано с Управлением Роспотребнадзора. В образовательных организациях преобладает продукция местных производителей.
Фото - vk.com/edu48
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Госденьги на ветер
Побывал в школах.
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