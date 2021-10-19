Уволенный рабочий обокрал коллегу

Из кошелька потерпевшего пропало 74 000 рублей.

Мужчина заявил в елецкую полицию о краже денег из его кошелька. Пропало 74 000 рублей. Сотрудники полиции провели проверку и установили, что деньги исчезли, когда мужчина был на работе. В день кражи потерпевший пришёл на работу, переоделся в форму, а брюки, в кармане которых лежали документы и кошелёк, оставил в бытовом помещении. Оперативники опросили коллег потерпевшего и установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Воронежский области.



- На допросе он пояснил, что пришёл забрать свои вещи, которые находились в бытовом помещении, так как его уволили с работы. Увидев висевшие на одной из вешалок брюки, из кармана которых виднелся кошелёк, он подошёл, достал его и забрал все имеющиеся там деньги. После чего уже в съёмной квартире потерпевший пересчитал денежные средства, сумма которых составила 74 000 рублей, и в тот же день уехал домой, где и потратил похищенные деньги на личные нужды, - сообщает елецкая полиция.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.