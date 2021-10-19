Происшествия

58 минут назад

Уволенный рабочий обокрал коллегу

3 546
#кража #деньги #кошелек
3
Уволенный рабочий обокрал коллегу

Из кошелька потерпевшего пропало 74 000 рублей.

Мужчина заявил в елецкую полицию о краже денег из его кошелька. Пропало 74 000 рублей. Сотрудники полиции провели проверку и установили, что деньги исчезли, когда мужчина был на работе. В день кражи потерпевший пришёл на работу, переоделся в форму, а брюки, в кармане которых лежали документы и кошелёк, оставил в бытовом помещении. Оперативники опросили коллег потерпевшего и установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Воронежский области.

- На допросе он пояснил, что пришёл забрать свои вещи, которые находились в бытовом помещении, так как его уволили с работы. Увидев висевшие на одной из вешалок брюки, из кармана которых виднелся кошелёк, он подошёл, достал его и забрал все имеющиеся там деньги. После чего уже в съёмной квартире потерпевший пересчитал денежные средства, сумма которых составила 74 000 рублей, и в тот же день уехал домой, где и потратил похищенные деньги на личные нужды, - сообщает елецкая полиция.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
3 546
#кража #деньги #кошелек
3

Комментарии (3)

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Эксперт

4 минуты назад
Новости про Елец уже читать не охото каждый день у них похожие истории происходят.
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Земляк

20 минут назад
А говорят у народа денег нет. Мутная история какая-то.
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Света

53 минуты назад
Он чё дурак такие деньги в кошельке тоскать??? Всё на карточке.
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