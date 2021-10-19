Более 5000 липецких школьников пройдут профпробы

Школьникам помогут на практике определиться с выбором будущей профессии.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, более 5 000 учеников 6-11 классов примут участие в новом сезоне всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». Проект поможет школьникам на практике определиться с выбором будущей профессии.



В Липецкой области участниками проекта станут более 40 педагогов-навигаторов и около 5 тысяч учащихся. Профориентационные мероприятия пройдут в очно-дистанционном формате.



С 15 октября для школьников региона начались профпробы. Они организованы на базе учреждений профессионального и дополнительного образования и пройдут более чем по 40 направлениям.