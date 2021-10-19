Происшествия

вчера, 19:37

Липчанин входил в группу контрабандистов, перевозивших сигареты из Абхазии в Россию

10 1544
#контрабанда #Абхазия
1
Липчанин входил в группу контрабандистов, перевозивших сигареты из Абхазии в Россию

Двое проводников пытались провезти в Россию 25 тысяч пачек сигарет. Им помогали двое граждан Абхазии.


В Сочи завершено расследование уголовного дела, которое возбуждено в отношении проводников поезда – 48-летнего жителя Краснодарского края и 54-летнего жителя Липецкой области. 

Липчанин и кубанец спрятали партию сигарет количеством 25 тысяч штук, стоимостью 2,5 млн рублей, в нишу вагона поезда, расположенную под потолком. Их пособниками были двое жителей Абхазии – 54 и 60 лет

- Задерживали контрабандистов сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю совместно со следователями краевого УВД.  Задержанным вменили ч.3 ст. 200.2 УК РФ (Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий), сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю.


Всех задержанные до суда находятся под стражей. Дело передано в суд.


10 1544
#контрабанда #Абхазия
1

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Буревестник

вчера, 22:17
Жалко мужиков , не от хорошей жизни заработать хотели , больше бы коррупционеров во власти ловили ....
ответить

Иван

вчера, 22:11
Я так понимаю одна сигарета 100 руб?
ответить

Владислав

вчера, 21:37
Отдыхая в Абхазии, осознавать цены в магазинах становятся всё тяжелея понемать что происходит у нас дома....
ответить

Сиделец

вчера, 21:36
При такой жизни мы скоро все контрабандистами станем
ответить

Было время

вчера, 21:27
В Монголию возили сигареты Болгарские.Особливо" Родопи "местные уважали.
ответить

Эксперт

вчера, 21:26
Оперативно работаете так держать!
ответить

Ганс

вчера, 21:08
Осуждаю правоохранителей. Ад светит.
ответить

60+

вчера, 20:25
Лишили нас нармально курева . В России один навоз а не табак!
ответить

липецк1

вчера, 20:20
В МОСКВЕ ЗА 200 МИЛ ...7 ЛЕТ УСЛОВНО ....А ЗДЕСЬ ЗА СИГАРЕТЫ ....ПЕНСИОНЕРАМ ....СДЕЛАЙТЕ ПЕНСИЮ КАК В ЛАТВИИ 45 ТЫС ...БУДЕМ СВОИ ДОРОГИЕ ПОКУПАТЬ
ответить

Алексей

вчера, 19:51
Ну прям террористов поймали. За более тяжкие преступления, до суда под подпиской гуляют, а тут уже под стражей. Беспредел какой-то. Сделайте приемлемую стоимость сигарет и никто их к нам возить не будет.
ответить

Еще в рубрике

Липчанин ввез в страну дорогой автомобиль и не заплатил таможенные сборы на 2,3 миллиона рублей
#таможенные сборы
27
Липчанин ввез в страну дорогой автомобиль и не заплатил таможенные сборы на 2,3 миллиона рублей

вчера, 16:22

Происшествия
Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия в детском саду
#детский сад #ЧП
20
Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия в детском саду

вчера, 16:14

Происшествия
Под Липецком улетел в кювет «ВАЗ»
#ДТП
5
Под Липецком улетел в кювет «ВАЗ»

вчера, 16:08

Происшествия
Департамент образования начал внутреннюю проверку в детском саду №134
#детский сад #несчастный случай
31
Департамент образования начал внутреннюю проверку в детском саду №134

вчера, 15:34

Происшествия
В Ельце задержан подозреваемый в поножовщине иностранец
#драка
4
В Ельце задержан подозреваемый в поножовщине иностранец

вчера, 14:53

Происшествия
На ЧП в детском саду отреагировала прокуратура
#ЧП #дети
33
На ЧП в детском саду отреагировала прокуратура

вчера, 14:16

Происшествия