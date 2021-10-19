Липчанин входил в группу контрабандистов, перевозивших сигареты из Абхазии в Россию

Двое проводников пытались провезти в Россию 25 тысяч пачек сигарет. Им помогали двое граждан Абхазии.



В Сочи завершено расследование уголовного дела, которое возбуждено в отношении проводников поезда – 48-летнего жителя Краснодарского края и 54-летнего жителя Липецкой области.



Липчанин и кубанец спрятали партию сигарет количеством 25 тысяч штук, стоимостью 2,5 млн рублей, в нишу вагона поезда, расположенную под потолком. Их пособниками были двое жителей Абхазии – 54 и 60 лет



- Задерживали контрабандистов сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю совместно со следователями краевого УВД. Задержанным вменили ч.3 ст. 200.2 УК РФ (Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий), сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю.





Всех задержанные до суда находятся под стражей. Дело передано в суд.





