вчера, 20:21
Липецкая вечЁрка: трагедия в детском саду, прививки для подростков и новый начальник УКСа
Сегодня, 18 октября, в бассейне захлебнулся ребенок, главный внештатный специалист-эпидемиолог региона Андрей Филатов прогнозирует, что в конце года прививки от COVID-19 будут делать подросткам, а в управлении капитального строительства Липецкой области появился новый начальник.
По факту ЧП проверку начали прокуратура и Следственный комитет. Внутренняя проверка ведется и городским департаменте образования.
К концу 2021 года от COVID-19 начнут прививать детей и подростков, прогнозирует главный врач областной инфекционной больницы Андрей Филатов.
Это раньше говорили, что дети не болеют COVID-19 или переносят его в легкой форме. В главном коронавирусном госпитале региона с начала эпидемии лечится в среднем около 30-ти детей и подростков. Сейчас двое из них находятся в реанимации, причем одному ребенку всего два месяца.
— Детей своих прививать не дам! Как реальную помощь оказать, так по пятому каналу просьбы помочь деньгами на лечение детей, в поликлиниках неграмотный персонал, лечащий детей с помощью интернета… А тут забота у них проснулась! Только перед прививкой заставят бумагу подписать о том, что согласен на возможные последствия, — возмущается Алекс.
— Да, за школьников надо браться основательно. Так как они — основная масса людей, которая везде ходит без масок отсюда и уязвимость к распространению инфекции. И если школьников не удается обязать носить маски, значит их нужно обязать вакцинироваться, — считает Эксперт.
Сегодня в регионе в очередной раз обновился рекорд по количеству выявленных с начала эпидемии за сутки случаев COVID-19: 312 заболевших. Большинство из них как всегда в Липецке. Умерли 13 человек.
На карантин уже полностью закрыты 7 школ и 9 детских садов. А частично — 280 классов в 45 школах и 12 групп в 8 детских садах. Причем речь идет о карантине по ОРВИ, а не из-за коронавирусной инфекции.
На вопрос, закрывать или не закрывать школы, читатели GOROD48 высказывают прямо противоположное мнения. И никто из противоборствующих лагерей сдаваться, похоже, не намерен.
— Закройте школы, это ужас как все болеют, ребёнка только с больничного вывела и опять посадила. Позвонила в школу, сказала, что хочу перевести на дистанционное обучение, сказали нет, что к вам ходить надо, а учителя этого не хотят, — написал Гость.
— Гость, да хватит уже стонать! С этим вирусом придется теперь жить и выживать, сколько можно закрываться? Дети и так ни черта не знают, скоро читать разучатся! Меньше двух недель до каникул и не все болеют, во многих классах всего по два отсутствующих. Задрала ваша паника, всегда болели и осенью, и зимой! Закройтесь в бункере со своими детьми и не выходите! — ответил ему Город.
Дмитрий Пушилин пошел на повышение — он стал и. о. начальника областного управления капитального строительства. Эту должность ему предложил Константин Востриков, который недавно стал вице-губернатором.
Вы не знаете, кто такой Дмитрий Пушилин? Это простительно, публичным человеком он стали всего лишь полгода назад, когда его назначили главным смотрителем Липецка. До этого Дмитрий Пушилин работал в частной фирме, которая накосячила с благоустройством парков (после нагоняев огрехи исправила).
Ведомство главного смотрителя вновь осталось без начальника (в нем руководители даже по году не успевают поработать). Видимо, поэтому новое назначение разозлило комментаторов GOROD48.
— Одним словом «Квартет» Крылова, — написала Лана.
— Одни рокировки. Когда работать будут? Какое-то сплошное колесо обозрения, — написал другой комментатор.
И еще одна новость от чиновников. В Данковском районе так и не смогли продать две иномарки. Седаном бизнес-класса «Audi A6» и представительского «Nissan Teana Premium» никто не заинтересовался. Видимо, потенциальных покупателей не устроило соотношение цены и качества.
Жанна
Роман
Елена
Электорат
Олег Рощин