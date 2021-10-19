Липецкая вечЁрка: трагедия в детском саду, прививки для подростков и новый начальник УКСа

Сегодня, 18 октября, в бассейне захлебнулся ребенок, главный внештатный специалист-эпидемиолог региона Андрей Филатов прогнозирует, что в конце года прививки от COVID-19 будут делать подросткам, а в управлении капитального строительства Липецкой области появился новый начальник.