В Левобережье и Сселках не будет холодной воды

19 октября с 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе отключат холодную воду в домах №№ 28, 28а, 28б по улице Стаханова.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Левого берега – дома №№ 2б, вл.2а, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 34а, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 47, 51вл, 63ст.1, 53, 53а, 59а, 59б, 59в по улице Фурманова, а также частный сектор улиц Фурманова, Кленовой, Дорожной, Зареченской, Лесопаркового хозяйства – из-за замены запорной арматуры на улице Фурманова.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 1а, 1б, 1в, 10, 12 по улице Спиртозаводской из-за устранения утечки на водоводе.



С 10:00 до 20:00 ЛГЭК временно ограничит подачу в Сселках – на улице Кирова и в котельной на улице Ракитной, 2 – для устранения утечки на водоводе.



Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



Также с 10:00 до 20:00 в Сселках, в котельной по адресу улица Ракитная, 2 не будет горячей воды.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 15, 17, 28 по улице Суворова, №№ 4, 8 по улице 9 Мая, №№ 1, 4 по улице М. Расковой. С 10:00 до 12:00 обесточат дом № 62 а по улице Карбышева - филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» временно ограничит подачу электроэнергии для проведения ремонтных работ на электрических сетях.



