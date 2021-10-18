Происшествия

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Липчанин ввез в страну дорогой автомобиль и не заплатил таможенные сборы на 2,3 миллиона рублей

17 3411
#таможенные сборы
3
Липчанин ввез в страну дорогой автомобиль и не заплатил таможенные сборы на 2,3 миллиона рублей

Сотрудники Воронежской таможни выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере жителем Липецка.

Как установили таможенники, в сентябре 2020 года липчанин ввез для личного пользования из Республики Абхазия легковой автомобиль представительского класса «Toyota Crown Majesta». Но таможне он предоставил подложные документы и заявил, что ввез автомобиль, как транспортное средства международной перевозки.

По данному факту Воронежской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ. Автомобиль, который является предметом преступления, изъят. Сумма ущерба бюджету Российской Федерации в виде неуплаченных таможенных платежей составила 2 332 473,52 рубля.

«Транспортное средство не было вывезено за пределы ЕАЭС в установленный срок, а использовалось подозреваемым для личных нужд. Средствами видеофиксации органов ГИБДД Липецкой области отмечено более 50 случаев передвижения автомобиля», - сообщил и.о. заместителя начальника таможни Александр Сапрыкин.

Уголовное дело находится в производстве отделения дознания Воронежской таможни. 
17 3411
#таможенные сборы
3

Комментарии (17)

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Автохам

13 минут назад
Вася, "Люди отдают свои деньги и не обязаны за аналогичную сумму покупать убогий товар ради благой цели." Расскажи это американцам, которые покупают японские и немецкие авто с переплатой в 100% из-за ввозных пошлин.
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Гость

22 минуты назад
Таможенный налог берется в размере 40% от стоимости автомобиля и плюс к этому стоимость штрафстоянки , сколько стоит этот автомобиль ???
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Вася

30 минут назад
Все по -справедливости, аварийную ситуацию создают люди а не машины. Если за рулём неадекват то расположение руля его не спасёт. По поводу поддержания автохлама который выпускают у нас - очень спорно. Люди отдают свои деньги и не обязаны за аналогичную сумму покупать убогий товар ради благой цели. Жалко что это ещё не все поняли и несут копеечку за авто при разработке которых откровенно плевать хотели на безопасность и комфорт. Если бы не конские пошлины и прочие меры поддержания тазов думаю на них бы никто не смотрел.
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Все по -справедливости

48 минут назад
японцы все свое б у нам сплавляют ,пускай даже в отличном состоянии , НО нам нужно поддержать своих автопроизводителей ,пускай даже и заграничных компании ,ведь там трудятся наши люди и им надо платить зарплату и во -вторых ПРАВОРУКИМ -не место на наших дорогах ,они создают аварийную ситуацию Как можно управлять праворукой , как совершать обгон ,непонятно ?!
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Боцман

48 минут назад
Красава!!!!!
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Николай

сегодня, 18:30
Государство совсем обнаглело. 2 ляма таможенных сборов со старого ведра?
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Барыга

сегодня, 18:09
Дмитрий Адоньев, какие 2!?? Этот металлолом стоит как металлолом. Такие "покупают" от нищеты.
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Юрий

сегодня, 18:06
Правильно сделали!!!!
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Я

сегодня, 18:03
Уваркина скрыла из диклорац. Кучу денег и ничего, а тут вони то
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нквд

сегодня, 17:57
В доход государства
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