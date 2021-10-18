Липчанин ввез в страну дорогой автомобиль и не заплатил таможенные сборы на 2,3 миллиона рублей

Сотрудники Воронежской таможни выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере жителем Липецка.

Как установили таможенники, в сентябре 2020 года липчанин ввез для личного пользования из Республики Абхазия легковой автомобиль представительского класса «Toyota Crown Majesta». Но таможне он предоставил подложные документы и заявил, что ввез автомобиль, как транспортное средства международной перевозки.



По данному факту Воронежской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ. Автомобиль, который является предметом преступления, изъят. Сумма ущерба бюджету Российской Федерации в виде неуплаченных таможенных платежей составила 2 332 473,52 рубля.



«Транспортное средство не было вывезено за пределы ЕАЭС в установленный срок, а использовалось подозреваемым для личных нужд. Средствами видеофиксации органов ГИБДД Липецкой области отмечено более 50 случаев передвижения автомобиля», - сообщил и.о. заместителя начальника таможни Александр Сапрыкин.



Уголовное дело находится в производстве отделения дознания Воронежской таможни.

