В Липецкой области ночью заморозки до -2

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тылу циклона, периодически ожидаются осадки различной интенсивности.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 и 20 октября – 2-4 градуса тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 21 октября – 7-8 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от -2 до +3 градусов, днем будет от +4 до +9 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от 0 до +2 градусов, днем будет от +6 до +8 градусов.



День 19 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +20 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 7 градусов мороза.



