Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 19 октября. Сегодня в городе будет дождливо — стоит захватить зонтик. Во вторник принимают последние замечания на проект реконструкции ЦУМа. Липчан приглашают на марафон талантов. Медики интересуются мнением пациентов. Липецким предпринимателям проведут бесплатный вебинар. Вечером можно посмотреть эфир игры липецких хоккеистов.

Погода



В Липецке во вторник облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь, от +6 до +8 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.



День 19 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 7 градусов мороза.



Дороги



На улице 50 лет НЛМК продолжается большой ремонт. Работы выполнены на 40%. Там уже полностью демонтировали старое покрытие проезжей части, бордюры, ограждение, сформировал и корыто под расширение дороги. Проложены и сети ливневой канализации, они готовы на 95%.



ЛипецкЯндекс.Карты



Осенние нимфы



Середина октября — не повод для грусти. Особенно, если танцевать в парке с друзьями.



View this post on Instagram Публикация от Катя Сытникова (@k.a.t.y_k.a.t_)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Прививка от COVID-19



Сегодня в Липецке будет работать один мобильный пункт вакцинации. Он расположен в офисе врача на Московской, 143.



View this post on Instagram Публикация от Администрация Липецкой области (@lipetsk_region)



Свое дело



Липецких предпринимателей приглашают на бесплатный вебинар Минэкономразвития РФ на тему «Маркетинг для малого и среднего бизнеса: как продвигать компанию в интернете и социальных сетях».



Новый ЦУМ



19 октября департамент градостроительства и архитектуры завершает прием возражений на проект реконструкции ЦУМа. Планируется, что на территории универмага снесут ряд построек, в том числе столярную мастерскую, склад и беседки. На кровле цокольного этажа со стороны улицы Зегеля заменят плиточное покрытие и обустроят парковку. Кроме того, проект предусматривает комплексное озеленение квартала и создание дополнительных парковочных мест. Свои предложения и замечания можно отправлять на электронную почту



Марафон талантов



ДК «Городской» приглашает липчан на открытый онлайн марафон «Ярмарка народных талантов», посвящённый Дню народного единства. Принять участие могут все желающие.







Ваше мнение



Пользователи «Госуслуг» могут принять участие в опросе «Нарушение прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Липецкой области медицинской помощи». Вопрос



Болеем за наших



Сегодня липецкие хоккеисты играют с командой из Кировской области. Посмотреть матч можно онлайн.







Балет — это не техника, это душа



19 октября — Международный День балета. Отечественный балет заслуженно занимает высочайшие позиции и имеет богатую историю. Он дал миру имена великих мастеров: танцоров, хореографов и балетмейстеров. И удивляет до сих пор.



Балет «Коппелия» (2020, 6+) на музыку Лео Делиба. История по мотивам оригинального либретто сочинена Глебом Фильштинским, Вячеславом Окуневым и Михаилом Мессерером. В «Коппелии», наряду с традиционными живописными декорациями, используются видеопроекции и световые эффекты.







«Жизель» (2020, 6+) — фантастический балет в двух актах. Из сентиментально-красивой истории об обманутой любви «Жизель» постепенно превратилась в поэму о доверии, которое было предано, и любви, которая оказалась сильнее смерти.







Балет «Алёна Арзамасская» (2021,6+) - героическая драма о судьбе мордовской крестьянки, возглавившей отряд повстанцев во время восстания под предводительством Степана Разина (1669-1671 гг.). Действие балета происходит в 1670 году в городе Темников. Крестьяне бегут от гнёта помещиков на окраины русских земель, вступают в отряды повстанцев. Поволжские земли оказались в центре этих событий. Один из таких отрядов действовал в районе города Темников. Согласно историческим свидетельствам того времени, возглавляла его крестьянка из Арзамасского уезда по имени Алёна. Источники содержат противоречивые и скупые сведения о фактах биографии этой народной героини. Достоверно известно одно: она потерпела поражение и была схвачена царскими войсками. Алёну обвинили в колдовстве и приговорили к сожжению на костре как еретичку. Она стойко приняла мученическую смерть во имя свободы простого народа.







Главное фото:



В Липецке во вторник облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь, от +6 до +8 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.День 19 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 7 градусов мороза.На улице 50 лет НЛМК продолжается большой ремонт. Работы выполнены на 40%. Там уже полностью демонтировали старое покрытие проезжей части, бордюры, ограждение, сформировал и корыто под расширение дороги. Проложены и сети ливневой канализации, они готовы на 95%.Середина октября — не повод для грусти. Особенно, если танцевать в парке с друзьями.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня в Липецке будет работать один мобильный пункт вакцинации. Он расположен в офисе врача на Московской, 143.Липецких предпринимателей приглашают на бесплатный вебинар Минэкономразвития РФ на тему «Маркетинг для малого и среднего бизнеса: как продвигать компанию в интернете и социальных сетях». Трансляция начнется в 10:00.19 октября департамент градостроительства и архитектуры завершает прием возражений на проект реконструкции ЦУМа. Планируется, что на территории универмага снесут ряд построек, в том числе столярную мастерскую, склад и беседки. На кровле цокольного этажа со стороны улицы Зегеля заменят плиточное покрытие и обустроят парковку. Кроме того, проект предусматривает комплексное озеленение квартала и создание дополнительных парковочных мест. Свои предложения и замечания можно отправлять на электронную почту proekt@lipetskcity.ru ДК «Городской» приглашает липчан на открытый онлайн марафон «Ярмарка народных талантов», посвящённый Дню народного единства. Принять участие могут все желающие.Пользователи «Госуслуг» могут принять участие в опросе «Нарушение прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Липецкой области медицинской помощи». Вопрос всего один , на него можно ответить до 21 октября.Сегодня липецкие хоккеисты играют с командой из Кировской области. Посмотреть матч можно онлайн.19 октября — Международный День балета. Отечественный балет заслуженно занимает высочайшие позиции и имеет богатую историю. Он дал миру имена великих мастеров: танцоров, хореографов и балетмейстеров. И удивляет до сих пор.Балет «Коппелия» (2020, 6+) на музыку Лео Делиба. История по мотивам оригинального либретто сочинена Глебом Фильштинским, Вячеславом Окуневым и Михаилом Мессерером. В «Коппелии», наряду с традиционными живописными декорациями, используются видеопроекции и световые эффекты.«Жизель» (2020, 6+) — фантастический балет в двух актах. Из сентиментально-красивой истории об обманутой любви «Жизель» постепенно превратилась в поэму о доверии, которое было предано, и любви, которая оказалась сильнее смерти.Балет «Алёна Арзамасская» (2021,6+) - героическая драма о судьбе мордовской крестьянки, возглавившей отряд повстанцев во время восстания под предводительством Степана Разина (1669-1671 гг.). Действие балета происходит в 1670 году в городе Темников. Крестьяне бегут от гнёта помещиков на окраины русских земель, вступают в отряды повстанцев. Поволжские земли оказались в центре этих событий. Один из таких отрядов действовал в районе города Темников. Согласно историческим свидетельствам того времени, возглавляла его крестьянка из Арзамасского уезда по имени Алёна. Источники содержат противоречивые и скупые сведения о фактах биографии этой народной героини. Достоверно известно одно: она потерпела поражение и была схвачена царскими войсками. Алёну обвинили в колдовстве и приговорили к сожжению на костре как еретичку. Она стойко приняла мученическую смерть во имя свободы простого народа.Главное фото: Aleksey Kalashnikov