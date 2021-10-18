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Выступление липчанки в шоу «Голос» покажут 22 октября
На «слепых прослушиваниях» Татьяна Качурина выступит перед Александром Градским, Леонидом Агутиным, Пелагеей и Димой Биланом.
Среди участников шоу будет наша землячка Татьяна Качурина, также известная под сценическим псевдонимом MATANYA.
Как рассказала GOROD48 Татьяна Качурина, стала известна дата, когда покажут её выступление на «слепых прослушиваниях» - этот эфир состоится в предстоящую пятницу, 22 октября.
Татьяне Качуриной 22 года. Сейчас она живёт в Москве — девушка учится на пятом курсе ГИТИСа. Съёмки «Голоса» проходили ещё в августе, а вообще конкурсный отбор в шоу девушка проходила всё лето — до этого были заочный и очный этап.
Татьяна занималась в народной музыкальной студии «Казаков России», в детской школе искусств №4, пела в Доме творчества «Городской» в народном хоре, сейчас заканчивает ГИТИС, эстрадный факультет, учится у самой Надежды Бабкиной.
Заявку на «Голос» за всё время существования проекта липчанка подала в первый раз. Но опыт участия в телепроектах у Татьяны уже есть — два года назад она выступала на отборе шоу «Песни» на ТНТ.
Добавим, что GOROD48 следит за музыкальной карьерой Татьяны Качуриной уже много лет. В 2014-м году исполнительница народных песен получила премию президента в 60 тысяч рублей. Она победила на всероссийском конкурсе юных вокалистов. Первое место ей досталось за исполнение народных песен.
В том же году Татьяна Качурина стала гостьей нашей рубрики «Люди GOROD48». Тогда мы рассказали, как попев в детской группе у «Казаков», девочка решила делать сольную карьеру и стала солисткой в ансамбле «Журавушка» Городского дома детского творчества имени Сталя Шмакова.
- Для триумфа на конкурсе «Лучшие голоса России» Таня вместе с мамой выбрали традиционный женский костюм села Березовка Тербунского района Липецкой области. Вместе ходили по музеям, выясняли подробности наряда. Мастера все сделали по заказу: белую рубаху с вышивкой по рукавам и на груди, темную паневу. В этом костюме Таня пела на конкурсе «Каликинские страдания» и так била дробушки, что жюри подпрыгивало на стульях, - рассказали мы тогда. - Татьяна говорит: к тому, что ее сравнивают с певицей Пелагеей, она уже привыкла. Относится философски: сейчас многие поют фолк-рок, чтобы как-то адаптировать народные песни для широкого слушателя (...) Дилемма «Бабкина или Кадышева?» для Тани вообще не существует. Ни та, ни другая. Лучше Мария Мордасова, причем, в сто раз лучше.
В 2015 году в номинации «сольное народное пение» в рамках XIV Молодежных Дельфийских игры России и X Дельфийских игры стран СНГ ученица школы искусств № 4 Липецка Татьяна Качурина удостоилась бронзовой медали.
В 2016-м году в Тюмени на XV Молодежных Дельфийских играх России липчанка стала дипломантом игр в номинации «сольное народное пение».
Фотография предоставлена Татьяной Качуриной из личного архива
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