В Липецке мужчины на «Пежо» заправились бесплатно и уехали

Их приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Правобережный районный суд Липецка осудил за грабёж двоих 24-летних мужчин — жителей Липецка и Задонского района.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ночь с 9 на 10 января этого года мужчины на арендованном автомобиле «Пежо-407» с заклеенными номерами приехали к заправке ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» в районе Кольца Трубного завода.



Вечером 9 января молодые мужчины взяли в покат машину и поехали кататься по Липецку, но у них начал заканчиваться бензин. Тогда житель Задонского района предложил съездить на заправку, где есть возможность постоплаты. Они решили, что автомобиль с лёгкостью можно заправить и уехать, не заплатив за топливо. По ходу движения к заправке на трассе Орёл-Тамбов парни остановились и заклеили номера скотчем.



Один из мужчин начал заправлять автомобиль по системе постоплаты. Всего в бак было залито 44 литра 250 миллилитров топлива марки «АИ-92» стоимостью 29 рублей 36 копеек без НДС. В общей сложности было залито топлива на 1299 рублей 18 копеек (без учёта НДС).



Пока один заправлял машину, другой наблюдал за ситуацией. В это время на действия парней обратила внимание сотрудница АЗС, та подошла к машине, сорвала наклейку с государственного регистрационного знака на переднем бампере автомобиля, и спросила, будут ли они оплачивать топливо — парень с заправочным пистолетом в руках сказал, что всё оплатит. Но когда тот увидел, что заплатить нужно около 2000 рублей, решил этого не делать — прыгнул на переднее пассажирское сиденье и сказал водителю, чтобы тот поскорее ехал.



Но уже 22 января житель Задонского района написал явку с повинной. Подсудимые полностью признали свою вину, возместив ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» материальный ущерб.



Тем не менее, компенсация материального вреда не отменила сам факт грабежа: по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ суд приговорил виновных к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.