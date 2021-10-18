Происшествия

сегодня, 12:53

В Липецке мужчины на «Пежо» заправились бесплатно и уехали

21 5705
#грабёж #АЗС
9
В Липецке мужчины на «Пежо» заправились бесплатно и уехали

Их приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Правобережный районный суд Липецка осудил за грабёж двоих 24-летних мужчин — жителей Липецка и Задонского района.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ночь с 9 на 10 января этого года мужчины на арендованном автомобиле «Пежо-407» с заклеенными номерами приехали к заправке ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» в районе Кольца Трубного завода.

Вечером 9 января молодые мужчины взяли в покат машину и поехали кататься по Липецку, но у них начал заканчиваться бензин. Тогда житель Задонского района предложил съездить на заправку, где есть возможность постоплаты. Они решили, что автомобиль с лёгкостью можно заправить и уехать, не заплатив за топливо. По ходу движения к заправке на трассе Орёл-Тамбов парни остановились и заклеили номера скотчем.

Один из мужчин начал заправлять автомобиль по системе постоплаты. Всего в бак было залито 44 литра 250 миллилитров топлива марки «АИ-92» стоимостью 29 рублей 36 копеек без НДС. В общей сложности было залито топлива на 1299 рублей 18 копеек (без учёта НДС).

Пока один заправлял машину, другой наблюдал за ситуацией. В это время на действия парней обратила внимание сотрудница АЗС, та подошла к машине, сорвала наклейку с государственного регистрационного знака на переднем бампере автомобиля, и спросила, будут ли они оплачивать топливо — парень с заправочным пистолетом в руках сказал, что всё оплатит. Но когда тот увидел, что заплатить нужно около 2000 рублей, решил этого не делать — прыгнул на переднее пассажирское сиденье и сказал водителю, чтобы тот поскорее ехал.

Но уже 22 января житель Задонского района написал явку с повинной. Подсудимые полностью признали свою вину, возместив ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» материальный ущерб.

Тем не менее, компенсация материального вреда не отменила сам факт грабежа: по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ суд приговорил виновных к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
21 5705
#грабёж #АЗС
9

Комментарии (21)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

сегодня, 18:18
Ч, да ещё машины "на покат"
ответить

Житель

сегодня, 16:34
Эт что за ценник такой на АИ92 в январе был? А без НДС зачем указывать - его без НДС продают?
ответить

ALEX

сегодня, 16:10
После этой публикации надо на АЗС заявление писать за грабеж
ответить

Ч

сегодня, 16:03
" локдаун " , как же Вам хочется быть " аглицким " .
ответить

Ч

сегодня, 15:58
Странно , у нас системы заправки работают в одной системе измерения ( литры , миллилитры ) .Написано : " ...в бак было залито 44 литра 250 граммов топлива марки «АИ-92» . Надо исправить !
ответить

Бакэ

сегодня, 15:56
Не фортануло
ответить

Браво!

сегодня, 15:52
1, вот теперь все ясно. 43-29....
ответить

нквд

сегодня, 15:42
нужно реальный срок давать . а не эти условные . ждите от них уще какого то преступления . но по более весомой статье
ответить

1

сегодня, 15:33
При грабеже или краже, стоимость считается по закупочной цене.
ответить

Гость

сегодня, 14:08
Внимательно смотрим на цену, в январе 92 стоил около 43 руб
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчанин ввез в страну дорогой автомобиль и не заплатил таможенные сборы на 2,3 миллиона рублей
#таможенные сборы
17
Липчанин ввез в страну дорогой автомобиль и не заплатил таможенные сборы на 2,3 миллиона рублей

сегодня, 16:22

Происшествия
Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия в детском саду
#детский сад #ЧП
12
Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия в детском саду

сегодня, 16:14

Происшествия
Под Липецком улетел в кювет «ВАЗ»
#ДТП
3
Под Липецком улетел в кювет «ВАЗ»

сегодня, 16:08

Происшествия
Департамент образования начал внутреннюю проверку в детском саду №134
#детский сад #несчастный случай
27
Департамент образования начал внутреннюю проверку в детском саду №134

сегодня, 15:34

Происшествия
В Ельце задержан подозреваемый в поножовщине иностранец
#драка
3
В Ельце задержан подозреваемый в поножовщине иностранец

сегодня, 14:53

Происшествия
На ЧП в детском саду отреагировала прокуратура
#ЧП #дети
24
На ЧП в детском саду отреагировала прокуратура

сегодня, 14:16

Происшествия