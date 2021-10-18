Общество

23 минуты назад

Легковушки столкнулись на перекрестке из-за отсутствия знака

439
#авария #ДТП
Легковушки столкнулись на перекрестке из-за отсутствия знака

Суд признал ответственным за нарушение городское управление дорог, транспорта и благоустройства Ельца.

Елецкий городской суд рассмотрел гражданское дело по заявлению местной жительницы в адрес управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца. Женщина потребовала от чиновников возмещения ущерба, причиненного ДТП.

Как указано в материалах суда, авария произошла утром 30 мая 2021 года на перекрестке улиц Толстого и Профинтерна в Ельце. Женщина сидела за рулем «Hyundai Solaris», она ехала по главной дороге. Внезапно в ее автомобиль справа врезался «Лада Ларгус».

Позже выяснилось, что перед перекрестком по направлению движения автомобиля «Лада Ларгус» дорожных знаков приоритета движения не было, и водитель проезжал перекресток, руководствуясь правилом проезда равнозначного перекрестка по помехе справа. Это подтвердили и автоинспекторы: никто из водителей не нарушил правила дорожного движения.

Владелица иномарки обратилась в страховую компанию, где ей выплатили всего 26 600 рублей, которых оказалось недостаточно для восстановления автомобиля. Тогда женщина подала иск к городским дорожникам, которые должны следить за установкой знаков. Ельчанка потребовала от управления дорог, транспорта и благоустройства 73 805 рублей возмещения ущерба, выплаты судебных издержек.

Суд решил взыскать с дорожников 114 738 рублей. Это сумма удовлетворенных требований истицы и стоимости экспертизы.
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#авария #ДТП

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