В Добринском районе вскрыли дом и спасли мужчину

Мужчина более суток не выходил на связь и дверь не открывал.

Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, 17 октября в 10: 24 на пульт отдельного пожарно-спасательного поста №13 станции Хворостянка Добринского района поступило сообщение от обеспокоенных родственников 81-летнего мужчины, который более суток не выходил на связь и дверь не открывал.



Спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области в присутствии родственников и представителя администрации сельского поселения вскрыли окно в доме. Оказалось, что мужчина не мог самостоятельно вызвать помощь, так как находился в бессознательном состоянии. Мужчине была оказана медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет.