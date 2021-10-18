Микрокредитная компания ущемила права липчанина

Компанию оштрафовали на 10 000 рублей за навязывание услуг, от которых клиент не может отказаться.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел жалобу представителей питерской микрокредитной компании в адрес регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В компании не согласились с выводами проверки и наложенным взысканием.



Причиной для проверки стало обращение потребителя, которое поступило в Роспотребнадзор из Центрального банка Российской Федерации. Липчанин заявил о нарушении его прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей. В отношении микрокредитной компании было возбуждено дело об административном правонарушении. Во время проверки выяснили, что в договор потребительского кредита включили условия, ущемляющие права потребителя. Так, были прописаны: условие об обязательном заключении договора на оказание услуг без возможности для потребителя отказаться, условие о взимании платы за услуги, условие о порядке возврата кредита, которое противоречит закону «О защите прав потребителей».



За весь этот перечень выявленных нарушений микрокредитную компанию оштрафовали на 10 000 рублей. Представители организации решили обжаловать штраф, но арбитраж признал выводы проверки законными и оставил взыскание в силе.