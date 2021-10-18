Почти 40 тысяч липчан переписались через Госуслуги

Через сайт за три дня поучаствовали во Всероссийской переписи населения жители более 15 тысяч домохозяйств.

Сегодня по домам липчан начали ходить переписчики. Напомним, Всероссийская перепись началась с 15 октября, но первые три дня участвовать в ней можно было только в электронном формате через сайт Госуслуг.



За три дня через портал переписались 39 980 жителей Липецкой области, которые живут в 15 317 домохозяйствах, — рассказали GOROD48 в пресс-службе Липецкстата.



Для участия во Всероссийской переписи в В Липецкой области набрали более двух тысяч переписчиков. Есть три способа участия в переписи: пройти ее на портале Госуслуг, ответить на вопросы переписчика, который придет домой, либо ответить на вопросы в многофункциональном центре «Мои документы».



Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. На сайте Госуслуг можно переписаться до 8 ноября.