Общество

сегодня, 11:16

Почти 40 тысяч липчан переписались через Госуслуги

3 707
#перепись населения
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Почти 40 тысяч липчан переписались через Госуслуги

Через сайт за три дня поучаствовали во Всероссийской переписи населения жители более 15 тысяч домохозяйств.

Сегодня по домам липчан начали ходить переписчики. Напомним, Всероссийская перепись началась с 15 октября, но первые три дня участвовать в ней можно было только в электронном формате через сайт Госуслуг.

За три дня через портал переписались 39 980 жителей Липецкой области, которые живут в 15 317 домохозяйствах, — рассказали GOROD48 в пресс-службе Липецкстата.

Для участия во Всероссийской переписи в В Липецкой области набрали более двух тысяч переписчиков. Есть три способа участия в переписи: пройти ее на портале Госуслуг, ответить на вопросы переписчика, который придет домой, либо ответить на вопросы в многофункциональном центре «Мои документы».

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. На сайте Госуслуг можно переписаться до 8 ноября.
3 707
#перепись населения
1

Комментарии (3)

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Бред

24 минуты назад
верим +148%.
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Антарес

32 минуты назад
Гость, чушь не пиши. Да, прям пришли и всех засадили за компьютеры и телефоны переписываться.
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Гость

42 минуты назад
Неправильный заголовок. Нужно было озаглавить - Почти 40 тысяч липчан заставили\принудили пройти перепись через Госуслуги.
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