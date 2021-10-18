Общество

сегодня, 11:12

14 185 рублей может стоить одна бродячая собака бюджету Липецка

17 691
#бродячие животные
14 185 рублей может стоить одна бродячая собака бюджету Липецка

После появления коробки со щенками у администрации объявили аукцион на отлов бродяжек. Выполнение мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Липецка оценили почти в 4 млн рублей.

Управление главного смотрителя запустило онлайн-аукцион по работе с бездомными животными. Эти мероприятия, в число которых входят отлов и вакцинация, оценили в 3 911 119 рублей. Сейчас аукцион находится на стадии приема заявок. Победителя торгов планируют определить в последнюю неделю октября.

Напомним, 12 октября к зданию администрации Липецкой области подбросили коробку, где были четыре щенка. К «подарку», доставленному на Соборную площадь, прилагалась записка: «В 10:07 была оставлена заявка о нахождении брошенных щенков на остановке напротив «Кризисного центра помощи женщинам и детям» в МУ «Управление главного смотрителя Липецка», где ответили, что сегодня их точно не заберут, когда заберут - неизвестно. Это они». Щенков оперативно отправили на ветеринарный осмотр, они оказались здоровы. Потом собак отвезли в приют «Счастливый берег». На прошлой неделе его посетили губернатор Игорь Артамонов и мэр Евгения Уваркина. Одного щенка уже забрали.

Какой именно объем услуг окажет победитель тендера просчитать невозможно. Это оговаривается в аукционной документации. Там же содержится весь список услуг, который будет оказывать победитель аукциона.

собачки.jpg

В тендере не оговаривается срок действия договора, зато оценена стоимость услуг.

собачки 2.jpg

Именно по ним будут идти торги: победит тот, кто предложит минимальные цены. Начальная максимальная стоимость пакета услуг по одной особи оценена в 14 185 рублей и 84 копейки.
17 691
#бродячие животные

Комментарии (17)

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Странная математика

6 минут назад
Отлов с транспортировкой и возврат на прежнее место отличаются по стоимости в 4 раза.
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очевидец

8 минут назад
это же аукцион. может быть сторгуются до 20 рублей :-)
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Местный житель

18 минут назад
а сколько стоит бюджету Липецкой области один депутат облсовета работающий на постоянной основе ?
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Лучше на собак тратить,

23 минуты назад
чем на чиновников. Но чиновники и у собак украдут. У детей же красть не брезгуют.
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Семен

24 минуты назад
14 тыс. У людей пенсия меньше! Вы с начала поднимите до достойного уровень жизни людей! А потом уже начинайте как вы говорите " Разумно относится к животным". А то получается что звери, обгоняют людей, по "разумному" отношению к ним со стороны властей. А пока нужно оставить только 1 и 9 пункт контракта, А то из-за этой глупой политики, город переполнен бродячими собаками! Ещё вчера пора начинать наводить порядок
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Мимо проходил

26 минут назад
Собакам и то лучше живется,чем людям при пенсии в12 тыс
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замкадный

40 минут назад
губернатор и мэр навестили щенков в приюте. Сколько жителей области удостоились подобного внимания ?
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Вован

50 минут назад
Собака бывает кусачей. От чего мы все с вами знаем. А жизнь у бродячей собаки в городе не сладкая.
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Лазарь

сегодня, 11:33
А у меня пенсия 11600 руб. На кастрацию не подойду.
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Кирилл

сегодня, 11:30
Жалко, конечно, бездомных собак, но всё-таки они опасны для людей. Возвращать их на прежние места обитания - это не решение. Надо усыплять. Тогда ни затрат на кастрацию/стерилизацию, ни на содержание в приюте, ничего. Усыпили - и всё.
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