14 185 рублей может стоить одна бродячая собака бюджету Липецка

После появления коробки со щенками у администрации объявили аукцион на отлов бродяжек. Выполнение мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Липецка оценили почти в 4 млн рублей.





Напомним, 12 октября к зданию администрации Липецкой области подбросили коробку, где были четыре щенка. К «подарку», доставленному на Соборную площадь,



Какой именно объем услуг окажет победитель тендера просчитать невозможно. Это оговаривается в аукционной документации. Там же содержится весь список услуг, который будет оказывать победитель аукциона.







В тендере не оговаривается срок действия договора, зато оценена стоимость услуг.







Именно по ним будут идти торги: победит тот, кто предложит минимальные цены. Начальная максимальная стоимость пакета услуг по одной особи оценена в 14 185 рублей и 84 копейки. Управление главного смотрителя запустило онлайн-аукцион по работе с бездомными животными. Эти мероприятия, в число которых входят отлов и вакцинация, оценили в 3 911 119 рублей. Сейчас аукцион находится на стадии приема заявок. Победителя торгов планируют определить в последнюю неделю октября.Напомним, 12 октября к зданию администрации Липецкой области подбросили коробку, где были четыре щенка. К «подарку», доставленному на Соборную площадь, прилагалась записка : «В 10:07 была оставлена заявка о нахождении брошенных щенков на остановке напротив «Кризисного центра помощи женщинам и детям» в МУ «Управление главного смотрителя Липецка», где ответили, что сегодня их точно не заберут, когда заберут - неизвестно. Это они». Щенков оперативно отправили на ветеринарный осмотр, они оказались здоровы. Потом собак отвезли в приют «Счастливый берег». На прошлой неделе его посетили губернатор Игорь Артамонов и мэр Евгения Уваркина. Одного щенка уже забрали Какой именно объем услуг окажет победитель тендера просчитать невозможно. Это оговаривается в аукционной документации. Там же содержится весь список услуг, который будет оказывать победитель аукциона.В тендере не оговаривается срок действия договора, зато оценена стоимость услуг.Именно по ним будут идти торги: победит тот, кто предложит минимальные цены. Начальная максимальная стоимость пакета услуг по одной особи оценена в 14 185 рублей и 84 копейки.