Общество

сегодня, 10:20

«Елец — это маленький седовласый старик»

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#конкурс #ЕГУ
«Елец — это маленький седовласый старик»

В ЕГУ проходит международный конкурс работ на русском языке о родном крае. В оргкомитет уже поступило более 150-ти работ из почти 20-ти стран мира.

На международный конкурс «Мой край родной» в Елецкий государственный университет свои работы прислали участники не только из России, но и из Китая, Монголии, Сербии, Палестины, Грузии, Таджикистана, Конго и других стран.

 — В эпоху пандемии народ начинает испытывать сложности в общении. Это отражается не только в личных контактах, но и на международном уровне. Задача конкурса — дать возможность заочного путешествия школьникам и студентам, которые оказались в изоляции, а также рассказать им о своих странах. Русский язык оказался в данном случае универсальным орудием, — считает председатель жюри конкурса, доктор филологических наук Ольга Шаталова.

Участники конкурса пишут о природе и истории, праздниках, национальной кухне, традициях, рассказывают об известных людях прошлого и современниках. С теплотой говорят о своих странах, опровергая стереотипы.

 — С Таджикистаном не сравнится ни один уголок мира. Это ведь уникальный музей под открытым небом. Могучие хребты высоких гор протянулись здесь на сотни километров <…> Здесь воздух пахнет цветами и фруктовым садом, — рассказал про свою страну студент из Таджикистана.

 — Великая стена — это кристаллизация мудрости и пота древних китайцев. Это как дракон, укоренившийся на этой древней земле, наблюдающий за подъемом нашей страны, — уверен китаец.

 — Я родилась в славном небольшом городе Ельце. Если бы его душу можно было бы представить в образе человека, то это был бы маленький седовласый старик с добрыми ясными глазами и огромным сердцем, — написала участница конкурса из Ельца.

Участник из Замибии рассказал о том, как у них готовят «Ее Величество Ншиму» (блюдо из кукурузной муки), которую едят с соусом, для приготовления которого «могут использовать жареные личинки жуков или сушёных гусениц».

Житель Конго рассказал о свадьбе, казах — про то, как играют на домбре, туркмен про ковры, которые назвал произведением искусства.

Конкурс эссе на русском языке «Мой край родной» проводится в рамках I международного фестиваля «Живая вода светоносного русского Слова» при поддержке министерства Просвещения Российской Федерации. Цели и задачи конкурса — продвижение, сохранение и поддержка русского языка за рубежом.

Победители конкурса получат дипломы, а участники — сертификаты. Награждение состоится в декабре 2021 года.
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#конкурс #ЕГУ

Комментарии (3)

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замкадный

31 минуту назад
если не лакировать действительность,глядя через розовые очки, то большинство стариков страдают от множества болезней/из-за низких пенсий плохо питаются и донашивают до предела старую одежду и обувь.Все перечисленное ухудшает их отношения с внешним миром,включая родственников и знакомых,поэтому многие из них в изоляции.
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Павел

сегодня, 11:28
да, в законе)))
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да

сегодня, 11:00
причем такой старик -гопник
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