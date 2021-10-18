В ЕГУ проходит международный конкурс работ на русском языке о родном крае. В оргкомитет уже поступило более 150-ти работ из почти 20-ти стран мира.

На международный конкурс «Мой край родной» в Елецкий государственный университет свои работы прислали участники не только из России, но и из Китая, Монголии, Сербии, Палестины, Грузии, Таджикистана, Конго и других стран.



— В эпоху пандемии народ начинает испытывать сложности в общении. Это отражается не только в личных контактах, но и на международном уровне. Задача конкурса — дать возможность заочного путешествия школьникам и студентам, которые оказались в изоляции, а также рассказать им о своих странах. Русский язык оказался в данном случае универсальным орудием, — считает председатель жюри конкурса, доктор филологических наук Ольга Шаталова.



Участники конкурса пишут о природе и истории, праздниках, национальной кухне, традициях, рассказывают об известных людях прошлого и современниках. С теплотой говорят о своих странах, опровергая стереотипы.



— С Таджикистаном не сравнится ни один уголок мира. Это ведь уникальный музей под открытым небом. Могучие хребты высоких гор протянулись здесь на сотни километров <…> Здесь воздух пахнет цветами и фруктовым садом, — рассказал про свою страну студент из Таджикистана.



— Великая стена — это кристаллизация мудрости и пота древних китайцев. Это как дракон, укоренившийся на этой древней земле, наблюдающий за подъемом нашей страны, — уверен китаец.



— Я родилась в славном небольшом городе Ельце. Если бы его душу можно было бы представить в образе человека, то это был бы маленький седовласый старик с добрыми ясными глазами и огромным сердцем, — написала участница конкурса из Ельца.



Участник из Замибии рассказал о том, как у них готовят «Ее Величество Ншиму» (блюдо из кукурузной муки), которую едят с соусом, для приготовления которого «могут использовать жареные личинки жуков или сушёных гусениц».



Житель Конго рассказал о свадьбе, казах — про то, как играют на домбре, туркмен про ковры, которые назвал произведением искусства.



Конкурс эссе на русском языке «Мой край родной» проводится в рамках I международного фестиваля «Живая вода светоносного русского Слова» при поддержке министерства Просвещения Российской Федерации. Цели и задачи конкурса — продвижение, сохранение и поддержка русского языка за рубежом.



Победители конкурса получат дипломы, а участники — сертификаты. Награждение состоится в декабре 2021 года.