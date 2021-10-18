В Липецке на «дистанционку» перевели учеников 17 школ

Дома получают знания более 800 учеников из 31 класса.

На дистанционное обучение перевели 807 детей из 31 класса 17-ти городских школ, сообщили GOROD48 в администрации Липецка. Но ни одна из 65 липецких школ не закрыта на карантин. На больничном сейчас находятся порядка 4,5 тысяч детей, это менее 8% от общего числа учеников. Сезон обострения вирусных заболеваний коснулся и учителей: болеют 7,6% педагогического состава. Классов, закрытых на карантин по причине заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, нет. В детских садах эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной.



- Методики дистанционного формата уже отработаны в прошлом году, поэтому на усвоение материала он не повлияет – находясь дома, дети получают все необходимые знания и консультации педагогов, - сообщает городской департамент образования. - Дистанционное обучение – это временная мера для классов, в которых заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превысила 20%. По распоряжению главного санитарного врача региона, классы отправляются на временное дистанционное обучение на срок не менее семи дней, после чего, если ситуация нормализуется, ребята возвращаются к привычному образовательному режиму.



Напомним, что родители, которые опасаются за здоровье своего ребёнка, имеют право перевести его на дистанционное обучение. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школу.