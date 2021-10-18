Общество

сегодня, 10:08

В Липецке на «дистанционку» перевели учеников 17 школ

30 2453
#карантин #образование #заболеваемость
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В Липецке на «дистанционку» перевели учеников 17 школ

Дома получают знания более 800 учеников из 31 класса.

На дистанционное обучение перевели 807 детей из 31 класса 17-ти городских школ, сообщили GOROD48 в администрации Липецка. Но ни одна из 65 липецких школ не закрыта на карантин. На больничном сейчас находятся порядка 4,5 тысяч детей, это менее 8% от общего числа учеников. Сезон обострения вирусных заболеваний коснулся и учителей: болеют 7,6% педагогического состава. Классов, закрытых на карантин по причине заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, нет. В детских садах эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной.

- Методики дистанционного формата уже отработаны в прошлом году, поэтому на усвоение материала он не повлияет – находясь дома, дети получают все необходимые знания и консультации педагогов, - сообщает городской департамент образования. - Дистанционное обучение – это временная мера для классов, в которых заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превысила 20%. По распоряжению главного санитарного врача региона, классы отправляются на временное дистанционное обучение на срок не менее семи дней, после чего, если ситуация нормализуется, ребята возвращаются к привычному образовательному режиму.

Напомним, что родители, которые опасаются за здоровье своего ребёнка, имеют право перевести его на дистанционное обучение. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школу.
30 2453
#карантин #образование #заболеваемость
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Комментарии (30)

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Липчанка

6 минут назад
Владимир, Хватит сеять Панику!!!!
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.

29 минут назад
Владимир, новости первого канала только начали это озвучивать. А мировые медицинские сообщества говорят об этом уже не первый месяц. Дети болеют тяжело, доходит и до реанимаций, и смертность детская уже немаленькая. И постковид детей мучает. А то вас сейчас умники начнут попрекать первым каналом.
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Владимир

39 минут назад
ОРВИ?? Да возьмите тесты у детей, которые на больничном и будет ковид у половины. Потому что учителя ходят до последнего на работу, а потом раз- на больничный, на долго! Потом узнает, что она в больнице, ковид с поражением. Заболевает полкласса детей, родители следом болеют- ковид. Откуда?? Из школы дети принесли!! Новости первого канала сейчас- в реанимации ковидной даже дети!!! Логично предположить, что несут дети из школ!!
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как в страшном сне

сегодня, 11:33
рабочий, ну и ты, товарищ, тоже себе поищи другую няньку своим детям, если сами они никак. А школы необходимо срочно закрыть. Ради твоих неучей держать их открытыми и мириться со смертями негуманно.
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пролетариат

сегодня, 11:31
рабочий, я смотрю, вам куда бы ни спихнуть своих спиногрызов, лишь бы не дома были
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гость

сегодня, 11:30
это уже было, рост заболеваемости сейчас напрямую связан со школами. Весь мировой опыт это подтверждает. Выход детей в этом году школы = взрывной рост заболеваемости, в том числе детской. Это не мое мнение. Это факты.
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рабочий

сегодня, 11:30
как в страшном сне, .. вначале докажи кто заразил, а потом со своими финансовыми притензиями обращайтесь в суд, дорогой товарищ
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гость

сегодня, 11:28
Е мое, неделя ничего не решит. Нужно организовывать нормальное дистанционное обучение. Частные онлайн школы отлично справляются, знания на порядок лучше дают, чем общеобразовательные. Значит, это возможно организовать качественно.
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это уже было

сегодня, 11:27
рост заболеваемости от школ никак не зависит. что запоют параноики, когда школы закроют, а заболеваемость так же будет расти? а потом эти же шизофреники не знают как своих лоботрясов обратно в школу запихнуть и будут визжать как в прошлый раз - скорее отменяйте карантин ! эти дурики всегда против того, что есть на данных момент. если им дать, то что они требуют, они будут протестовать против того что получили по требованию. потому что они тупы, глупы и ограничены.
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как в страшном сне

сегодня, 11:24
рабочий, а я к тебе лечить. И денег на лекарства дашь. Ну и компенсацию выплатишь, если не дай бог кто умрет или осложнения получит.
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