Общество

сегодня, 10:03

В центре Липецка проверяют новогоднюю иллюминацию

4 400
#проверка #иллюминация
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В центре Липецка проверяют новогоднюю иллюминацию

Сегодня работы проводят на улице Зегеля.

В понедельник сотрудники МБУ «Липецкгорсвет» начали проверку исправности праздничных световых консолей на улице Зегеля. Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, проверка исправности новогодней иллюминации сначала проходила на складе украшений. Там проверяли работоспособность тех консолей, что после праздника снимают в городе. А вот на улице Зегеля новогодние украшения висят круглый год. Сегодня сотрудники «Липецкгорсвета» проверяют и их исправность.

Напомним, в конце сентября «Липецкорсвет» начал проверку праздничных украшений, которые появятся на улицах города в преддверии Нового года. К этому моменту проверены работоспособность кабелей и светодиодов новогодней иллюминации.

Планируется, что в этом году в Липецке станет больше площадок для новогодних гуляний. Пространство перед спорткомплексом «Звёздный» должно стать «главным конкурентом» центральной площади города – Петра Великого. Ожидается, что здесь появится большая праздничная ель, светящийся шатер, тематические фотозоны и различные украшения.
4 400
#проверка #иллюминация
1

Комментарии (4)

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Житель Зегеля

21 минуту назад
А деньги теперь отмывать будут только через нашу улицу?
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СССР

сегодня, 10:36
А вот слабо на улице Циолковского иллюминацию поставить.!!!
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077

сегодня, 10:19
Лампочки а городе поменяйте,,, новый год..
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Оптимист

сегодня, 10:15
Ненужная это работа - проверка иллюминации. До Нового Года всех сожрет коронавирус
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