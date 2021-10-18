В центре Липецка проверяют новогоднюю иллюминацию

Сегодня работы проводят на улице Зегеля.

В понедельник сотрудники МБУ «Липецкгорсвет» начали проверку исправности праздничных световых консолей на улице Зегеля. Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, проверка исправности новогодней иллюминации сначала проходила на складе украшений. Там проверяли работоспособность тех консолей, что после праздника снимают в городе. А вот на улице Зегеля новогодние украшения висят круглый год. Сегодня сотрудники «Липецкгорсвета» проверяют и их исправность.



Напомним, в конце сентября «Липецкорсвет» начал проверку праздничных украшений, которые появятся на улицах города в преддверии Нового года. К этому моменту проверены работоспособность кабелей и светодиодов новогодней иллюминации.



Планируется, что в этом году в Липецке станет больше площадок для новогодних гуляний. Пространство перед спорткомплексом «Звёздный» должно стать «главным конкурентом» центральной площади города – Петра Великого. Ожидается, что здесь появится большая праздничная ель, светящийся шатер, тематические фотозоны и различные украшения.