Происшествия

сегодня, 10:00

Возле Соборной площади сбили светофор

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#авария #ДТП
Возле Соборной площади сбили светофор

Объект не подлежит восстановлению после ДТП.

На перекрестке улиц Ленина и Зегеля в Липецке после автомобильной аварии вышел из строя светофор. Регулировщик, установленный у Соборной площади, стал жертвой ДТП. Сейчас светофор лежит на асфальте.

- Светофорную опору сбили в результате ДТП утром 17 октября. Она не подлежит восстановлению, специалисты установят здесь новую. Сегодня во второй половине дня планируют пробурить отверстие, завтра - забетонировать стойку, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.

Ожидается, что установить новую опору удастся до конца недели.
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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Правда

сегодня, 11:19
Что то капитализм обленился,неделю ставить светофор.Позор.
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Кто.виноват?!и.Что.делать?

сегодня, 11:14
Опять вандалы?
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Ну здесь по оперативной надо же.

сегодня, 10:49
У нас такой светофор 3 недели ставили и 4 для его ещё регулировали.
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Всезнающий липчанин

сегодня, 10:11
Это бывший сенатор мстит...
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Джон Ленин

сегодня, 10:06
А сбила его мусорка ЭКО Пром.....
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Сунь Чай

сегодня, 10:05
За это время в Китае построили небоскреб
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