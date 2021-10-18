Происшествия
сегодня, 10:00
Возле Соборной площади сбили светофор
Объект не подлежит восстановлению после ДТП.
На перекрестке улиц Ленина и Зегеля в Липецке после автомобильной аварии вышел из строя светофор. Регулировщик, установленный у Соборной площади, стал жертвой ДТП. Сейчас светофор лежит на асфальте.
- Светофорную опору сбили в результате ДТП утром 17 октября. Она не подлежит восстановлению, специалисты установят здесь новую. Сегодня во второй половине дня планируют пробурить отверстие, завтра - забетонировать стойку, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
Ожидается, что установить новую опору удастся до конца недели.
- Светофорную опору сбили в результате ДТП утром 17 октября. Она не подлежит восстановлению, специалисты установят здесь новую. Сегодня во второй половине дня планируют пробурить отверстие, завтра - забетонировать стойку, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
Ожидается, что установить новую опору удастся до конца недели.
Правда
Кто.виноват?!и.Что.делать?
Ну здесь по оперативной надо же.
Всезнающий липчанин
Джон Ленин
Сунь Чай