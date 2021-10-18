Возле Соборной площади сбили светофор

Объект не подлежит восстановлению после ДТП.

На перекрестке улиц Ленина и Зегеля в Липецке после автомобильной аварии вышел из строя светофор. Регулировщик, установленный у Соборной площади, стал жертвой ДТП. Сейчас светофор лежит на асфальте.



- Светофорную опору сбили в результате ДТП утром 17 октября. Она не подлежит восстановлению, специалисты установят здесь новую. Сегодня во второй половине дня планируют пробурить отверстие, завтра - забетонировать стойку, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.



Ожидается, что установить новую опору удастся до конца недели.