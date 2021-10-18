Общество

сегодня, 09:52

Пенсионерка потеряла 970000 рублей на инвестициях

18 2633
#мошенничество
2
Пенсионерка потеряла 970000 рублей на инвестициях

Деньги у женщины выманили мошенники.

В елецкую полицию поступило заявление от пенсионерки о хищении у нее 970 000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что ельчанка увидела рекламу в одном из мобильных приложений, в которой говорилось о возможности заработка через инвестиции в биржевую торговлю. Реклама утверждала, что при вложении 1 500 рублей, за один месяц можно заработать около 400 000 рублей. Это предложение заинтересовало женщину и, перейдя по ссылке, заполнила анкетные данные. После чего на её сотовый телефон позвонила девушка, которая представилась представителем инвестиционной фирмы, и сообщила женщине, что ее будет сопровождать один из менеджеров компании, который свяжется с ней в ближайшее время. Спустя несколько минут ельчанке позвонил лжеменеджер, который дополнительно разъяснил ей условия программы вложений, добавив, что вся деятельность является законной и у компании большое количество довольных клиентов.

Первый взнос составил 1 500 рублей, однако в течение следующих нескольких дней менеджер регулярно связывался с клиенткой и просил перечислить на различные банковские счета разную сумму денег. Работник заверил потерпевшую, что ей не нужно волноваться, так как все перечисленные деньги через банк автоматически поступают на счёт, открытый на сайте компании. Для осуществления всех зачислений женщина взяла несколько кредитов в трёх банках, а также перевела все имеющиеся деньги со своих кредитных карт. К концу августа на счёте потерпевшей образовалась сумма около 123 000 долларов, заработанных на инвестициях. Посчитав, она поняла, что этих денег ей вполне достаточно, и связалась с менеджером который рассказал ей, как вывести деньги.

- Средства со счёта женщины на сайте были списаны, но на ее банковскую карту не поступили. Только тогда заявительница поняла, что её обманули мошенники, так как никто больше на связь с ней не выходил, - сообщает елецкая полиция. - Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
18 2633
#мошенничество
2

Комментарии (18)

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А чего не миллиард?

33 минуты назад
Дурочку гоняете. отдала 970 т.р. руб. так и пишите
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Я,вот,тоже дурак,

сегодня, 11:35
инвестировал в липецкий ОТ,положив 7 сотен на старую ТК и "прогорел"
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Хаха ахаха хахахаха,))))

сегодня, 11:32
Ржу,не могу))))))))))) Каша вместо мозгов
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Буратино

сегодня, 11:22
Пока живут на свете дураки....
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чушь.собачья

сегодня, 11:19
Вася, в СССР не было Сбербанка :-) была Сберкасса. И как только появился сбербанк - изчез СССР :-)
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И

сегодня, 11:14
Почему-то чаще всего про ельчан пишут. Они что такие доверчивые?
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Вася

сегодня, 11:06
Это наверное был Сбербанк. При СССР все кто инвестировал свои сбережения в Сбербанка с ними распрощались.
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Подскажите.

сегодня, 10:37
СССР, У МЕНЯ 9500 И Я НЕ ЗНАЮ КУДА ЖЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ. Даже на счету почти нет нечего. Может эти инвестируют хот что-то прибавится?
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одни и те же люди

сегодня, 10:36
Я в Сбербанк инвестировал еще в СССР - и денег больше не видел
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отец

сегодня, 10:32
похоже пенсионерка в доле в этой криминальной схеме
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