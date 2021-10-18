Общество

сегодня, 08:32

В воронежском ботаническом саду высадят липы в виде карты Липецка

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#нескучный лес #ВГУ
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В воронежском ботаническом саду высадят липы в виде карты Липецка

В ботаническом саду воронежского госуниверситета появится зеленая карта России.

«Нескучный лес» - так называется проект эко-активиста Михаила Глущенко, который реализовывается в ботаническом саду имени профессора Козо-Полянского воронежского госуниверситета, сообщается в аккаунтах правительства Воронежской области в соцсетях. 

Около 100 растений посадят в виде карты России.

- Суть идеи — ассоциация каждого региона с тем или иным растением. Так, Воронежская область — мачтовые сосны: именно у нас зародился флот. Липецкая область — липы, Белгородская — дубы, Краснодарский край — самшитовая роща. По этому принципу и создается карта», — сообщил Михаил Глущенко.

1 532
#нескучный лес #ВГУ
1

Комментарии (1)

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деградируем дальше по всем параметрам

сегодня, 09:43
антиресная идея, главное что бы потом черные дровосеки не вырубили!
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